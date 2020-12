„Čeká nás ale nesmírně náročné utkání s velice těžkým soupeřem, Olomouci se letos daří a v lize patří k nejlepším,“ vyzdvihl před cestou na Hanou kvalitu úterního soupeře svého týmu trenér David Horejš.

Ztráta dvou bodů za remízu s Karvinou doma ho sice mrzela, své hráče ale za odvedený výkon ocenil. „Karviná tady potvrdila, že má svou kvalitu, nicméně já musím své mužstvo pochválit, protože až na těch prvních deset patnáct minut, kdy jsme dostali tu branku, jsme v zápase byli jednoznačně lepším týmem. Hráli jsme velice dobře, bohužel jsme ale dali jen jednu branku, a to nás stálo ty dva body,“ uvedl Horejš, dle něhož brzký gól hostí jeho svěřence nakrátko zmrazil. „Postupem času jsme si ale vynutili převahu a hlavně ve druhém poločase Karvinou zatlačili do hlubokého bloku. Měli jsme dobrý pohyb, a přestože hosté dobře bránili, vytvořili jsme si dost šancí, jenže jen jednu jsme proměnili. Což je velká škoda, určitě jsme se měli prosadit vícekrát,“ litoval. „Nicméně i ten jeden bod musíme brát, každý bod v lize se počítá.“

Fotbalisté Dynama s Karvinou sice dva body doma ztratili, sérii zápasů bez porážky však protáhli už na pět utkání v řadě. Jejich úterní soupeř ale na tom je ještě lépe, neboť Sigma hořkost porážky v lize nepoznala v devíti zápasech po sobě a naposledy padla ještě v srpnu ve 2. kole na Spartě.

O víkendu v Teplicích hrála Olomouc 1:1 a kouč Radoslav Látal remízu bral: „Teplice mají nového trenéra a nové ambice, mužstvo se chtělo ukázat. Za bod z Teplic jsme rádi, ale doma nás teď nečeká lehký soupeř a bod z Teplic bude mít cenu, jen když ho doma potvrdíme a proti Budějovicím uspějeme,“ zdůraznil olomoucký kouč.

Uspět ale chtějí i fotbalisté Dynama. „Chybět bude Karol Mészáros, jenž s poraněnými vazy s Karvinou nedohrál. Určitě ještě nebude ani Pavel Šulc, jenž by nám ale měl snad pomoci ve zbývajících dvou zápasech, které nás ještě letos čekají,“ sdělil trenér Horejš s tím, že další hráči by měli být k dispozici.

„Olomouc má velkou sílu, ale na druhou stranu teď třikrát za sebou hrála 1:1, když jak s Příbramí, tak s Pardubicemi přišla o výhru vždycky v samém závěru,“ připomněl Horejš. „Bude to velice těžké, my ale chceme v každém utkání vyhrát a pokusíme se o to i teď v Olomouci,“ ujistil trenér Dynama.