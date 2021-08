Liberci, který poslední roky patří v lize k nejlepším, letos nevyšel vstup do sezony a po 4. kole je v tabulce s jediným bodem poslední. „Měli jsme ale těžký los, prakticky jsme hráli s top kluby a účastníky evropských pohárů,“ připomněl trenér Pavel Hoftych, že jeho tým měl velice těžký los (doma se Spartou, Plzní a Slováckem, bod získal v Praze s Hradcem). „Věřím, že dlouho poslední v tabulce nebudeme, vidím v naší hře posun, navíc na dalším posílení kádru navíc usilovně pracujeme. Teď se musíme připravit na České Budějovice, potřebujeme začít sbírat body,“ dodal pro klubový web.

Jako první z posil přišel do Liberce 23letý slovenský forvard Ľubomír Tupta z italské Verony. „Těším se na novou výzvu. Doufám, že pomůžu týmu,“ uvedl sám hráč.



To, že Liberec je v lize poslední, dle názoru trenéra Dynama Davida Horejše nic nemění na tom, že jeho svěřence čeká v neděli nesmírně silný soupeř. „Liga je v začátku a byť je teď Liberec dole, pořád je to mužstvo, které hraje o o ty nejvyšší příčky! Doma měl Spartu a Plzeň, že bychom se dívali na tabulku, nás nesmí vůbec napadnout! Čeká nás těžké utkání, chtěli bychom ale navázat na výkon z Olomouce a věřím, že pokud zlepšíme hru dozadu, můžeme uspět,“ podtrhl.

V dobrý výsledek věří i legendární stoper Dynama Tomáš Sivok, jenž v pátek oficiálně převzal post sportovního manažera. „Na Liberec se moc těším. Už jsem říkal klukům v kabině, že to bude těžký zápas, ale že věřím, že to zvládneme. Taky jsem dodal, že musí dostat do hlavy, že za týden i na Spartu pojedeme vyhrát! Vnést do týmu vítěznou atmosféru je jedním k cílů, s nimiž se do Dynama vracím,“ uzavřel Tomáš Sivok.

U JORDÁNU S DUKLOU

Ve II. lize k Jordánu v neděli přijede pražská Dukla, která v čele tabulky má o bod víc než Táborsko. „Takový zápas je pozvánka sama o sobě! Kdo vyhraje, bude první v tabulce. Co víc si přát,“ výstižně prohlásil kapitán Táborska Jakub Navrátil. (obsáhlou pozvánku Pavla Šáchy na nedělní atraktivní šlágr v Táboře najdou čtenáři na webu Deníku)

PÍSEK V PÁTEK VEČER

Ve III. lize si FC Písek zápas s Benešovem předehrává v pátek večer.

Divize – sobota: Dynamo B – Příbram B (10.30 na Složišti), Katovice – Beroun, Soběslav – Cheb (oba 17), neděle: Lom – Hořovice (10 na Svépomoci), J. Hradec – Petřín Plzeň (16).