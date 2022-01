„Že mi to tam teď tak padá, mě těší a doufám, že v tom budu pokračovat. A hlavně, aby mi to padalo taky v lize,“ usmíval se zkušený útočník po výhře 4:2 s Chimki Moskva, ve kterém po půli se na hřišti začalo trošku jiskřit. „Proti ruským mužstvům jsem na předchozích soustředěních hrál hodněkrát a vždycky to tak je, chodí do toho hodně tvrdě. Bylo to tak i tentokrát, my si to samozřejmě nechtěli nechat líbit. Nic vážného se ale nestalo, takže v pohodě.