„Po příletu do Antalye následoval přesun do hotelu Trendy Lara, který bude poskytovat Dynamu v následujících deseti dnech útočiště,“ oznámil na klubovém webu tiskový mluvčí Dynama Dušan Mendel a dodal, že ještě první den po příletu do Turecka hráči absolvovali na soustředění úvodní tréninkovou jednotku ve fotbalovém tréninkovém centru v Beleku, který leží od hotelu zhruba patnáct minut.