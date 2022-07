V uplynulém ročníku I. ligy fotbalisté Dynama skončili na desáté příčce a hrát v lize bez starostí o záchranu chtějí i v této sezoně. „Cíl by neměl být menší než loni, takže do ligy jdeme s přáním zopakovat loňské umístění. Minimálně,“ uvedl na předligové tiskovce Dynama sportovní ředitel klubu Milan Čadek.

Dynamo by chtělo v první lize navázat na slibné výkony z přípravy, ve které mužstvo hrálo atraktivní útočný fotbal a ve třech duelech s druholigovými týmy nastřílelo třináct gólů. „Kluky baví hrát útočně a my chceme i v lize hrát útočně,“ ujistil trenér Jozef Weber. „Máme hráče, kteří umí góly dávat. Ať Škoda, Zajíc nebo Potočný v lize už spoustu branek nastříleli a máme radost, že v přípravě se k nim přidali i mladíci Hais či Matoušek,“ dodal Weber.

Dynamo nemá na začátku sezony právě záviděníhodný los. „Venku Dynamo v minulé sezoně ani jednou nevyhrálo a teď z prvních pěti kol hrajete sice třikrát doma a jen dvakrát venku, jenže doma máte Spartu, Slovácko a jestli se nemýlím, pak Plzeň,“ zeptal se Deník na tiskovce trenéra Webera, zda nemá z losu úvodních pěti kol obavy. „Nemýlíte se, bohužel,“ s úsměvem zareagoval trenér Dynama a jedním dechem dodal: „Obavy z losu ale nemáme. Čímž neříkám, že nemáme respekt, ale my, trenéři, mužstvu věříme a panikařit nebudeme, ani pokud by se nám vstup do ligy třeba výsledkově nepovedl. Důležitá je herní tvář mužstva a sebedůvěra jeho hráčů. A já osobně mužstvu věřím,“ podtrhl Weber. „Ani proti Spartě nepůjdeme s tím, že nemáme nárok uspět. Máme těžký los, ale jsou věci, které neovlivníme. Prostě se musíme na ta utkání připravit tak, abychom je zvládli. Věřím, že se s tím popereme. Spekulovat, s kým hrajeme druhé a třetí kolo, teď nemá cenu. Teď se připravujeme a myslíme jen na Pardubice,“ zdůraznil po generálce s Táborskem kouč Dynama.

Ten v generálce postrádal mj. Skovajsu a Škodu, kteří patřili v minulé sezoně do užšího kádru, navíc z posil chyběli Zajíc a Švec. „Věřím, že na Pardubice všichni budou v pořádku,“ zadoufal trenér Weber.

Z Pardubic v létě přestoupil Cadu do Plzně, zkušený Tomáš Čelůstka zamířil na Kypr a hostování ukončili Čihák (Plzeň) a Pojezný (Baník). Dle Webera ale Pardubice jsou silnější než v minulé sezoně. „Vrátil se jim Hlavatý, navíc udělali Janoška, ve středové formaci mají velice silnou konkurenci,“ přemítal kouč Dynama.

„Pravdou je, že máme ve středu trošku přetlak, chtěli jsme ale zvýšit konkurenci. Soutěž je dlouhá, liga nejde odehrát ve třinácti lidech. Když máte dvacet vyrovnaných hráčů, je to pro trenéry super. Musíme akorát najít ideální složení, aby to fungovalo,“ uvedl pro Pardubický deník trenér Jiří Krejčí, jenž si hodně slibuje od příchodu Leandro Limy: „V generálce s Vlašimí ukázal, že je to jiný typ hráče, než v Česku je běžné. Variabilní, kreativní, tlačí se do vápna a chce dávat góly,“ charakterizoval Krejčí dvacetiletého Brazilce,

Zkušený pardubický útočník Pavel Černý je před zápasem s Dynamem optimistou: „Budeme chtít stavět na tom, co se nám dařilo v posledních přípravných zápasech. Neinkasovat. Když navíc vstřelíme branku, v což pevně věřím, myslím, že získáme tři body,“ uvedl Černý pro klubový web.

S prázdnou ale z Prahy nechtějí jet ani fotbalisté Dynama: „Myslím si, že jsme se v generálce s Táborskem na Pardubice dobře naladili, jedeme tam pro body,“ ujistil útočník Daniel Hais, jenž dal Táborsku dva góly.

Svým svěřencům věří také trenér Weber: „Uspět budeme chtít v každém utkání. Myslím, že mužstvo má kvalitu, a když odvedeme podobný výkon, jaký jsme podali hlavně v první půli proti Táborsku, a vyvarujeme se některých chyb, můžeme uspět s každým.“

V minulé sezoně černobílí venku nevyhráli, naposledy se jim to povedlo v Příbrami 1. května 2021, což je patnáct měsíců! „My ty zápasy venku nezvládli výsledkově, herně však špatné nebyly. Věřím, že v této sezoně už to zlomíme a třeba se nám to podaří už teď v neděli v Praze proti Pardubicím,“ zdůraznil kapitán Dy᠆nama Martin Králik.

O víkendu začímá také II. liga a Silon Táborsko do ní vstoupí v sobotu zápasem v Příbrami (17:00).