Fotbalisté českobudějovického Dynama v úterním duelu 12. kola I. ligy hráli v Olomouci 1:1 a potvrdili, že venku jsou neporazitelní – bod na Hané totiž vybojovali, byť skoro celou hodinu hráli jen deseti!

Maksym Talovierov v úterý v Olomouci po faulu na Nešpora byl vyloučen, fotbalisté Dynama ale i v deseti vezli z Hané cenný bod! | Foto: Deník/ Jiří Kopáč

Fotbalisté Dynama cestovali do Olomouce s přáním pokusit se prodloužit úspěšnou šňůru pěti zápasů v lize bez porážky. „Čeká nás nesmírně náročné utkání s velice těžkým soupeřem, my ale do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit a pokusíme se o to i teď v Olomouci,“ ujistil před cestou na Hanou budějovický trenér David Horejš.