Ta trefa byla vskutku málokdy vídaná, životní gól?

Asi ano, dá se to tak říct… Nepamatuji se, že bych někdy dal krásnější gól.

Bývalý ligový kanonýr Horst Siegl se dal v televizi slyšet, že halfvolej není zrovna jednoduchý kop. Navíc pro stopera, dodal ještě…

Není to lehký kop, s tím souhlasím. Někdy však v té situaci, ve které jsem po tom odraženém balonu já byl, to je trošku také o náhodě. Já se snažil ten míč trefit co možná nejlíp a jsem moc rád, že se mi to v Karviné podařilo.

Měl jste hned jasno, když ten míč k vám letěl, že to zkusíte vypálit rovnou z první?

Je to tak, jak to na mě letělo, já si zakřičel, nevím, asi tam byl Vali (Matěj Valenta – pozn.), aby mi to nechal, že to zkusím. A vyšlo to parádně…

Trenér vás chválil jak za tu nevídanou trefu, tak i za výkon. Ale co gól Karviné na 2:1, který vstřelil hlavou nepříliš vysoký Zorvan…?

Každému gólu se dá nějak zabránit, ale já na ten centr bohužel nedosáhl a za mnou, dá se říct, že asi nejmenší ze všech hráčů na hřišti, hlavou skóroval. To zamrzí.

Karviná hrála vlastně o život a dvakrát vedla, takže jste i bod brali?

Asi ano, kvalitu jsme ukázali my i Karviná. Bod je tudíž pro oba zřejmě zasloužený.

Jen po bodu to ale v tabulce přibývá hodně pomalu…

Měli jsme těžký los. Doma Spartu a Plzeň, venku jsme sice tak zvučné týmy neměli, ale venku se nám příliš nedaří. To musíme zlomit.

Takže třeba hned teď v Dolíčku s Pardubicemi?

Určitě! A my, teď hovořím za všechny hráče i za celý realizák, uděláme maximum pro to, abychom ty tři body venku už konečně uhráli!

HOREJŠ: NEPŘÍJEMNÝ SOUPEŘ

S cílem zabojovat o první výhru v té- to sezoně venku půjdou fotbalisté Dynama v sobotu v pražském Dolíčku do duelu I. ligy s Pardubicemi.

„Před týdnem v Karviné jsme chtěli vyhrát, ani remíza ale není špatná. Měli jsme těžký los, přesto jsme jak se Spartou, tak i s Plzní sahali po třech bodech. Tabulka je velice vyrovnaná, a byť to po bodu přibývá pomalu, v lize má každý bod cenu,“ zdůraznil trenér David Horejš, jedním dechem ale dodal, že do každého zápasu jeho hráči jdou s tím, že chtějí zvítězit.

O tři body Dynamo chce zabojovat i v sobotu. „Pardubice budou podobně jako minule Karviná hrát o všechno. Jde jim v lize o záchranu a dobře víme, že nás tudíž čeká těžký zápas s velice nepříjemným soupeřem. Chceme ale utkání zvládnout a konečně už i venku ty kvalitní výkony, jaké tam většinou podáváme, proměnit ve tříbodový zisk. Lehké to nebude, vykartoval se nám Matěj Valenta a máme i nějaká drobnější zranění, ale věřím, že se dáme do kupy a že hráči pro úspěšný výsledek udělají maximum,“ uzavřel trenér Dynama.

TÁBORSKO VE VLAŠIMI

Jarní část II. ligy zahajuje o víkendu Táborsko, které se představí v neděli ve Vlašimi (14:30).