První polovinu základní části I. ligy uzavřou v neděli v Teplicích.

Debut v brance Dynama si po návratu ze zahraničí a po vítězné olomoucké premiéře odbyl i před svými fanoušky zkušený brankář Jaroslav Drobný. A stejně jako na Hané z něj vyzařovala velká jistota, navíc uhájil čisté konto.

Hosté z Karviné potvrdili, že venku se cítí lépe než doma a od začátku se i na jihu Čech snažili hrát otevřený fotbal. Hned v úvodu zápasu kopali i první roh, a byť z něj nic nevytěžili, bylo to pro Jihočechy varování.

Ti si to zřejmě vzali k srdci a snažili se akce hostí tlumit v dostatečné vzdálenosti od své branky. A v 17. minutě si vypracovali i první velkou šanci: na dlouhý pas si až do vápna naběhl Brandner, gólman Hrdlička ho poslat k zemi a následovala žlutá karta a samozřejmě i penalta a tu Lukáš Havel ve 20. min. suverénně proměnil – 1:0. „Čekal jsem do poslední chvíle, kam půjde gólman,“ líčil svůj premiérový prvoligový gól mladý stoper Dynama, pro něhož to navíc nebyl poslední gólový zápis. Už o šest minut později totiž kopali černobílí svůj čtvrtý roh v zápase, Schranz přetažený míč hlavou vrátil na malé vápno, tam se nejlépe orientoval právě Havel a hlavou dal na 2:0. „Pokud si to dobře vybavuji, byl tam vrácený míč hodně vysoko do vzduchu, já byl v náběhu, tak jsem si ho našel,“ popisoval s úsměvem.

Karviná pak ve snaze s výsledkem něco udělat zvýšila úsilí a díky dobré kombinaci si vynutila územní převahu. Její akce ale končily buď před velkým vápnem Dynama, či centrované míče sbíral gólman Drobný. A když se krátce před půlí po přihrávce Ba Loue dostal Lingr na vápně ke střele, vysoko překopl.

Na špatnou koncovku si po zápase stýskal i trenér Karviné František Straka. „My si sice dokážeme vypracovat šance, ale nejsme schopni je nějakým způsobem dotlačit až do brány. To nás sráží a to mě štve. Bylo tomu tak i tady,“ hněval se impulzivní lodivod hostujícího mužstva.

Ten po půli vsadil vše na jednu kartu, a byť už do přestávky měl dvě střídání vybrané, poslal v 51.minutě do hry za obránce Ndefa k Petráňovi na hrot Janečku, jenže pár vteřin nato jakékoli naděje hostí na obrat Dynamo rázně uhasilo, když po Brandnerově akci se uvolnil Schranz a chladnokrevně ranou k tyči zvýšil na 3:0.

Hosté to ani za tohoto stavu nezabalili a dál se sympaticky hnali dopředu, jenže jejich úsilí definitivně torpedoval Bukata, jenž půl hodiny před koncem zezadu srazil unikajícího Brandnera a po druhé žluté kartě šel ven.

„Naše taktické záměry už předtím narušilo vynucené střídání dvou hráčů,“ zmínil trenér František Straka to, že hned v úvodu za zraněného Dreksu přišel Kouřil a toho už po deseti minutách střídal Čonka. „Zažil jsem ve fotbale hodně, ale mít čtyři zraněné hráče a jednoho vyloučeného, to je hodně husté kafe,“ stýskal si bývalý čs. reprezentant, jenž s fotbalem začínal právě v Č. Budějovicích.

Výhru Dynama ale označil za zcela zaslouženou: „Domácí fotbalisté byli daleko důraznější a hlavně efektivnější, takže dokázali trestat naše katastrofální chyby. Co my tam vzadu vyprodukujeme , je až k neuvěření,“ lomil rukama karvinský kouč.

Zatímco fotbalisté Karviné, kteří osm ze svých jedenácti získaných bodů nahráli venku, odjížděli z jihočeské metropole zklamaní, Střelecký ostrov po zápase slavil. „Jsem moc rád, že jsme dokázali potvrdit ty strašně cenné tři body z Olomouce a vyhrát už třetí zápas v řadě,“ netajil se po zápase svou spojeností trenér David Horejš, dle něhož zápas s Karvinou, ač výsledek je jednoznačný, nebyl vůbec jednoduchý. „Karviná má silný tým, my ale šli od první minuty za vítězstvím a dle mého názoru rozhodlo, že jsme těch chyb, jich se Karviná dopustila, dokázali patřičně využívat,“ pochválil své svěřence za zvládnutou koncovku domácí kouč. „Dvěma góly jsme korunovali výborný výkon, který jsme odvedli v první půli, a když jsme po půli zvýšili po krásné akci na 3:0, bylo rozhodnuto a až do konce už jsme zápas měli pod svou kontrolou,“ ocenil.

Ligový nováček, jenž v zápase s Karvinou vedle hladké výhry potěšil i v dobrém slova smyslu mazáckou hrou, si třemi výhrami v řadě v tabulce výrazně polepšil, avšak usnout na vavřínech by se mohlo krutě vymstít. „Liga nekončí a my se nemůžeme posledními výsledky uspokojit, nechceme přešlapovat na místě,“ zdůraznil trenér Horejš. „Série tří výher za sebou pro nás spíše je povzbuzením do další práce,“ ujistil kouč Dynama.



VE STŘEDU NA SPARTU!

V osmifinále Mol Cupu se Dynamo ve středu utká na Střeleckém ostrově s pražskou Spartou. Začátek atraktivního duelu je v 17 hodin.