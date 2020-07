Na Letné prošel mládežnickými týmy až po juniorku, na hostování chytal v druholigové Vlašimi a v minulé sezoně na Slovensku v Senici. Čtyři zápasy má na svém kontě i za reprezentační jednadvacítku.

Máte za sebou první týden ve svém novém působišti, jak se vám na jihu Čech líbí?

Mé pocity jsou jen pozitivní a těší mě, že se můj přestup do Budějovic povedlo zdárně dotáhnout do konce. Bylo to hodně narychlo, ale všechno klaplo a já jsem rád, že se mohu soustředit už jen na fotbal. Byl bych rád, kdyby už ta tréninková část skončila a začalo se hrát. Na to se těším nejvíc, až přijdou fanoušci a my se budeme snažit se před nimi prezentovat kvalitními výkony.

Jak došlo k tomu, že jste ze Senice putoval na jih Čech?

Jak jsem říkal, ta dohoda se zrodila hodně narychlo. Já sice nějaké nabídky měl a ta z Budějovic přišla z čista jasna, ale dlouho to netrvalo, na všem jsme se domluvili a já jsem teď tady.

Zmínil jste se, že už se těšíte na zápasy. Mrzí vás tudíž, že na středu chystaná příprava s Vyšehradem odpadla?

Je to škoda, my se už se těšili, že bude změna, že nebudeme jenom trénovat. S tím ale nic nemůžeme udělat a musíme se připravovat na sobotu, kdy jedeme do Plzně.

A v Plzni si zřejmě odbudete i debut v týmu, těšíte se?

Je to hned na úvod hodně těžký soupeř, není však nač čekat. Myslím si, že naopak je dobře, že tak těžké soupeře máme. Takové zápasy nejlíp ukážou, jak na tom jsme.

Nehledě na to, že pro brankáře bývá někdy lepší, když je v jednom ohni, než když na něj nic nejde a pak nerozchytaný pustí nějaký laciný gól…

To je pravda, ale na druhou stranu ani není nic moc, když si nesáhnete na balon a jen to lovíte ze sítě… Doufám ale, že v sobotu v Plzni to tak nebude, že odvedeme kvalitní výkon a Plzeň potrápíme.

V minulé sezoně jste byl na hostování v Senici. Jak tohle své angažmá hodnotíte?

Jedině pozitivně! Slovenská liga možná není tak kvalitní jako ta česká, nicméně já tam dostal šanci pravidelně chytat ligu, což mě posunulo zase dál, navíc díky Senici jsem v Budějovicích. Na své působení v Senici vzpomínám jen v dobrém.

Méně pozitivní vzpomínky zřejmě budete mít na zápas v Nitře, kde jste prý dostal nějaký hodně sporný gól…

Je to tak. Došlo k tomu za stavu 0:0, kdy jsem tečoval střelu do břevna a od něj šel balon na čáru, ale pomezní to zvedl a signalizoval gól. Moje protesty byly marné a já už to teď beru jen s úsměvem, ale v tu první chvíli to byla strašná bezmoc. Já si na balon sáhl a dobře jsem viděl, že to spadlo na čáru, spíš ještě kousek před ní, ale rozhodčí si stál na svém. Teď už to nijak neřeším, ale tenkrát jsem byl hrozně naštvaný.

V Dynamu kývl ještě na rok Jaroslav Drobný, jak se na spolupráci s ním těšíte?

To byla jedna z věcí, proč jsem se rozhodl do Budějovic jít. Jarda je velká ikona celého českého fotbalu a já se na spolupráci s ním velice těším.

S jakým přáním do sezony půjdete?

Dynamo v minulé sezoně bylo v lize zřejmě největším překvapením a na to budeme chtít navázat. Věřím, že se nám to i letos podaří.

V TÁBOŘE A PÍSKU

VE STŘEDU NA FOTBAL

Středeční příprava: Táborsko – Znojmo (18 Kvapilova), Písek – Příbram dorost (17).