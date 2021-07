Fotbalisté Dynama v úvodním zápase nového ročníku I. ligy porazili v neděli Teplice 1:0.

Fotbalisté Dynama v ligové premiéře porazili Teplice 1:0 (na snímku Martin Králik odvrací před teplickým Davidem Ledeckým). | Foto: Deník/ Jan Škrle

V hráčském kádru Dynama došlo v létě k velké obměně a mužstvo šlo do utkání s optimismem. „Do týmu přišla kvalita, to vnímáme a je to pro nás všechny zavazující,“ uvedl před zápasem asistent trenéra Jiří Kohout. „Na jaře náš zápas v Teplicích nebyl dobrý, ale věřím, že odvetu zvládneme,“ podtrhl Martin Králik, jenž do zápasu šel jako nový kapitán týmu. „Je to pro mě velká čest i obrovská zodpovědnost, doufám však, že se s touto rolí vypořádám a hlavně, že v zápase uspějeme jako tým,“ zdůraznil.