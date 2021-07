Po postupu do I. ligy fotbalisté Dynama před dvěma roky v úvodním kole doma padli doma s Opavou 0:1, loni opět před svými diváky do ligy vstoupili nadílkou 0:6 od pražské Slavie. Teprve tuto neděli první kolo nejvyšší soutěže na svém hřišti zvládli za tři body, když vydřeli výhru 1:0 s Teplicemi.

„Že se nám podařilo zápas v úvodním kole vyhrát, že jsme vstoupili do ligové sezony vítězně a získali jsme tři cenné body, mě velice těší,“ nijak se na online tiskovce svou spokojeností s úspěšným výsledkem netajil trenér David Horejš, dle něhož na jeho svěřence především v první půli padla veliká nervozita. „My si byli vědomi, jak je vstup do sezony důležitý a ta tíha úvodního utkání na nás zřejmě dolehla,“ přemítal trenér Dynama.

„Je třeba otevřeně přiznat, že první půle opravdu z naší strany dobrá nebyla. Kazili jsme hrozně moc přihrávek a věci, na kterých jsme chtěli naši hru postavit, nám nefungovaly. Pohybovali jsme se ve špatných prostorech, takže jsme soupeři umožnili dostat se do dvou velkých příležitostí, kdy nás naštěstí obrovsky podržel Vojta Vorel,“ nešetřil Horejš chválou na adresu výborně chytajícího brankáře svého týmu.

Po změně stran se černobílí zlepšili a hlavně už hosty nepouštěli do takových příležitostí, jaké Teplice měly do přestávky. Pomohly také dvě změny, k nimž trenéři Dynama sáhli po hodině hry. „Oba ti kluci, ať Petr Javorek, tak Patrik Brandner, hru výrazně oživili,“ pochválil Horejš oba střídající hráče.

Půl hodiny před koncem Dynamo zápas rozhodlo ve svůj prospěch, když Čoličův přetažený centr obrana Teplic sice odvrátila, jenže balon propadl k volnému Mihálikovi, jenž pohotovou ranou dokonale zaskočil zkušeného Grigara v brance hostí. „Řekl bych, že míč proletěl jednomu z beků mezi nohama. Asi šťastná branka, ale zaplaťpánbůh za ni,“ culil se Ondřej Mihálik, pro něhož to byl po příchodu z Plzně jeho první gól za Dynamo.

Teplice sice ani po inkasovaném gólu nesložily zbraně, nicméně fotbalisté Dynama se po přestávce v defenzivní činnosti výrazně zlepšili a tři perně vydřené body si už vzít nenechali. „Poté, co jsme dali ten gól,. jsme tu výhru spíše už ubojovali. Někdy to tak ale bývá, že to vítězství musíte ubránit a ubojovat. To se nám tentokráte povedlo a já jsem za to nesmírně rád. Neměli jsme to snadné, protože je třeba také vidět, že Teplice tady tentokráte předvedly velice dobrý výkon. Takže ty tři body jsou pro nás strašně důležité, nicméně pevně věřím, že i náš výkon v dalších utkáních bude lepší,“ uzavřel trenér Dynama.

Zatímco domácí hráči po vítězném utkání slavili, a to konečně už i se svými příznivci, kteří je i v první půli, kdy se jim nedařilo, hnali svými hlasivkami dopředu, tepličtí fotbalisté smutnili, protože jeli domů s prázdnou. „Je to pro nás zklamání, neboť dle mého názoru jsme tady předvedli velice solidní výkon a už do poločasu jsme si vytvořili dostatek příležitostí na to, abychom šli do vedení, bohužel gól jsme nedali,“ litoval trenér Radim Kučera. „Střeleckých pokusů jsme v zápase měli hodně a hlavně v prvním poločase jsme se dostávali do jasných šancí, žádnou z nich jsme ale nevyužili,“ mrzelo Kučeru, dle něhož po přestávce byla hra ze strany jeho týmu už přece jen obezřetnější. „Navíc jsme dostali gól, který aspoň z mého pohledu, byl hodně laciný. Kluci zápas odmakali a na hřišti odevzdali všechny síly, přesto jsme po obdrženém gólu už nebyli schopni skóre alespoň vyrovnat. Což mě mrzí, protože si myslím, že jsme v Budějovicích minimálně na bod měli,“ vraštil čelo teplický kouč. „Ta prohra hrozně moc bolí, my celé jaro hráli o záchranu, takže psychický tlak na hráče byl velký. Navíc ani v přípravě nám to moc nešlo. Teď máme doma Slavii, takže by tudíž i bod z Budějovic byl pro hráče velkým povzbuzením,“ litoval Radim Kučera.

To fotbalistům se k dalšímu zápasu se třemi body pojede líp, v neděli se představí na hřišti Slovácka (16).