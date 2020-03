Dá se říct, že podobně jako v minulém domácím zápase s Mladou Boleslaví v prvních pětačtyřiceti minutách viděli fanoušci Dynama na Střeleckém ostrově poločas snů. Jen s tím rozdílem, že tentokráte od hostujícího Baníku…

V úvodní čtvrthodině totiž po Holzerových akcích z levé strany měli hosté tři obrovské příležitosti: tutovky Potočného a de Azeveda skvělými zákroky zneškodnil vynikající Drobný v bráně, kterému po dalším Holzerově centru a teči Kuzmanoviče pomohla vzdálenější tyčka…

„Když jsem se podíval na hodiny, byla tam 15. minuta, ale stav 0:0. Přitom my klidně mohli vést 3:0,“ jen nevěřícně kroutil hlavou Daniel Holzer, poté ale jedním dechem ještě uznale dodal: „Co však tam dvakrát chytil Drobas, to tedy klobouk dolů…“

Zkušený brankář Dynama čaroval i ve 35. min., kdy Šašinkovu tvrdou ránu konečky prstů vyškrábl zpod břevna nad branku. Krátce před půlí si Drobný poradil i s ranou de Azeveda, jenže Novák v tísni a ve snaze míč odkopnout nastřelil Kuzmanoviče a ten, nevěda vlastně jak, hrudí „vstřelil“ gól, který se ukázal nakonec být vítězným…

„V prvním poločase jsme podali jasně nejlepší výkon, co jsem v Ostravě,“ zářil hostující kouč Luboš Kozel, dle něhož ofenzivní fáze ze strany jeho mužstva byla velice dobrá. „Za první půli jsme měli čtyři stoprocentní šance, soupeře však podržel gólman. Naším problémem navíc je střílení branek, a tak jsem rád, že jsme alespoň tu jednu šanci proměnili.“

Zatímco pro fotbalisty Baníku bylo první dějství poločasem snů, ligovému nováčkovi se v řadě předchozích zápasech jeho oblíbená fáze utkání v pátečním podvečeru vůbec nevydařila. „První poločas byl z naší strany velice špatný. Chyběla agresivita i důraz v osobních soubojích. Podržel nás Drobný a branka, kterou jsme dostali, sice byla smolná, ale tak trochu jsme si o ni koledovali,“ smutnil kouč Dynama David Horejš.

Po změně stran se obraz hry zcela změnil, Jihočeši se tlačili dopředu a hosté převážně bránili. Blízko gólu byl po Brandnerově nahrávce Mršič, jehož tvrdá rána letěla jen těsně nad břevnem. Po hodině hry Šulcově střele zpoza vápna chybělo víc důrazu, jen o dvě minuty později ale už se hlavičce střídajícího Pavla Šulce vytknout dalo snad jen to, že neskončila v brance. „Abych dal vyrovnávací gól, to byl od trenérů v půli jasný pokyn. A po Čoličově centru jsem byl gólu hodně blízko, a kdybych tu hlavičku dal jen kousek vedle brankáře, gól by to skoro jistě byl,“ litoval mladý záložník, jenž do Dynama přišel v zimě na hostování z Plzně.

Jenže v síti Šulcova hlavička neskončila, a protože deset minut před koncem zápasu, kdy tlak Dynama gradoval, neuspěl po Mršičově centru hlavou v čisté pozici ani král hlaviček Tomáš Sivok, vyrovnat se domácím nepodařilo. Naopak v samém závěru, kdy Jihočeši vše vsadili na jednu kartu, střídající Smola po úniku z půlky hřiště výhru hostí pečetil na 0:2.

„Druhý poločas byl z naší strany úplně někde jinde než ten první a snesl měřítko, ale proti Baníku se nedá hrát jen pětačtyřicet minut,“ litoval trenér David Horejš, dle něhož střídání hru oživila. „Baník jsme přitlačili, o výsledku se však rozhodovalo ve vápnech a my, i když jsme šli za vyrovnáním a zápasu by dle mého soudu slušela spíše remíza, jsme gól bohužel nevstřelili a nemáme ani bod.“

Zatímco domácí smutnili, Baník se radoval: „Samozřejmě musím být spokojen. Tři body jsou velmi cenné a dle mého názoru i zasloužené,“ zářil trenér Luboš Kozel.

Důvod věšet hlavy ale nemají ani fotbalisté Dynama. Dál jsou v elitní ligové šestce a dál i po 23. kole mají o dva body více než Sparta! „Jsme zklamaní, že jsme nenavázali na předchozí zápasy, ale byť jsme teď smutní, jedeme dál,“ burcoval trenér Horejš.

V sobotu hraje Dynamo v dalším kole v Plzni.