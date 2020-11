Jihočeši byli v nové sezoně po prvních šesti zápasech bez jediné výhry v tabulce předposlední a před nimi byl supertěžký „anglický“ týden, kdy je v šesti dnech čekaly Sparta, Bohemka a Plzeň.

„Je to hodně těžký los, my ale chceme v každém zápase vyhrát,“ tvrdil před cestou na Letnou trenér David Horejš – a nemluvil jen tak do větru, jeho svěřenci po senzačním vítězství 4:2 na Letné další tři body uhráli i s Bohemkou.

Proti Bohemians nedohrál Pavel Šulc, jenž se hřiště odkulhal. „Dlouho laboroval se svalovým zraněním, tak jsme měli obavu, aby si to zranění neobnovil, je to pro nás důležitý hráč. Program je teď opravdu náročný a budeme muset tu zátěž rozprostřít na víc hráčů,“ přemítal Horejš, dle něhož u Šulce naštěstí zřejmě šlo jen o křeč. „Proti Plzni, odkud je u nás na hostování, by v sobotu hrát stejně nemohl,“ dodal trenér Dynama s tím, že totéž platí na Matějku a Ekpaie.

Plzeň po prohře ve Zlíně si bude chtít na jihu Čech napravit reputaci. „Budějovice umí zahrát dobré protiútoky, snaží se také o konstruktivní hru. Nás ale čeká jednoznačná úloha – udělat maximum pro výhru a přivést do Plzně tři body,“ podtrhl pro klubový web trenér Adrian Guľa.

Završit v „anglickém“ týdnu vítězný zápasový hattrick je přáním Dynama. „Přijíždí soupeř, který má neskutečnou kvalitu, my ale na svém aktivním způsobu hry nechceme nic měnit. Budeme chtít navázat na výkony ze zápasů se Spartou a Bohemkou. Víme, že musíme podat svůj nejlepší výkon, v každém případě ale i s Plzní budeme hrát na vítězství,“ ujistil trenér David Horejš.

TÁBORSKO S LÍŠNÍ

Ve II. lize Táborsko v sobotu od 13.30 hod. opět bez diváků se utká s Líšní, která je s 18 body v tabulce třetí. „Je to celek, který se umí během zápasu přepínat do různých herních systémů, ale daleko více bude záležet na tom, jak budeme hrát my,“ zdůraznil trenér Miloslav Brožek.