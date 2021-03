Každý sportovní klub má povinnost sestavit účetní závěrku, ale také dokument odeslat na rejstříkový soud. Pokud na to zapomene, hrozí mu sankce. A představte si, že kluby zapomínají – nejen malé „ryby“, ale i ty velké.

V přehledu Deníku najdete, kdy naposledy o svém hospodaření informovaly prvoligové celky.

Za premianty lze považovat Bohemians, Plzeň, Opavu a Olomouc. Naopak nejvíce laxní jsou Baník Ostrava a Zlín. Tyhle dva kluby doručily na soud poslední zprávu, jež se týkala sezony 2016/2017. Tři roky nic!

Úmyslné tajnůstkaření?

Některé kluby zveřejňují své výroční zprávy za kalendářní rok, jiné podle sezony (a konkrétně Zlín výjimečně požádal o změnu na hospodářský rok, a tak měl účetní období za 23 měsíců).

Pohled fotbalové asociace

„Chápeme, že papíry nejsou problém číslo jedna. Na druhou stranu jsme nejsilnější sport a jako takový bychom měli jít příkladem a plnit všechny zákonné povinnosti, které jakožto spolky máme, zejména řádně konat valné hromady klubů, schvalovat účetní závěrky… To jsou kroky, jež pomáhají při transparentnosti vůči státním orgánům,“ řekl Jan Pauly, generální sekretář fotbalové asociace.

Problém může mít i Slavia. Pokud by si totiž úřady došláply na úřadujícího šampiona, pokuta by byla hodně bolestivá. V případě nezveřejnění účetní závěrky se bavíme o sankci ve výši až 3 % aktiv.

A pozor, aktiva sešívaných dosahovala dle poslední výroční zprávy 605 milionů korun. Asi není třeba těžké dopočítat, že v takovém případě se v Edenu vystavují možné ztrátě 18 milionů korun!

„Měli bychom se ptát, zda kluby jen zapomínají, nebo ty informace zatajují úmyslně a počítají s tím, že se to přejde,“ konstatoval Petr Leyer, šéf české pobočky Transparency International.

Expert na protikorupční tématiku má za to, že zvláště u největších klubů typu Slavia či Baník panuje obava z citlivosti uváděných detailů.

„Dá se předpokládat, že nechtějí, aby se v tom někdo šťoural. Vy, novináři, my, fanoušci, a také konkurence,“ dodal Leyer.

Téma Sportovního deníku: sonda do účetnictví fotbalových klubůZdroj: Deník

Pokuty od komise

Chcete paradox? Zatímco rejstříkový soud zpoždění zatím obvykle toleroval, je tady autorita, která je respektovaná mnohem víc. Licenční komise fotbalové asociace! Celky, které působí v profesionálních soutěžích, totiž musejí své výroční auditované zprávy posílat právě na Strahov. Dělají to. Protože i podle nich se rozhodne, zda dostanou licenci a budou moci zasáhnout do první (druhé) ligy.

„Z mého právnického pohledu souhlasím, že kluby nezveřejněním účetní závěrky porušují zákon. Proč, to už není otázka na mě,“ konstatoval předseda licenční komise Bohuslav Pavlík.

Odpověď je ale snadná: zatímco stát netrestá, funkcionáři ano. A může jít o hrozivý postih…

Tři typy licencí:

Gold, Silver, Bronze

Pouze s licencí „gold“ může klub do evropských pohárů, k účasti v české nejvyšší soutěži je třeba alespoň licence „silver“.

Chyby, nepřesné nebo nepravdivé informace? Smůla. Následuje pokuta.

V klubovém licenčním řádu (řeší se v něm nejen finanční aspekty, ale i podoba stadionů, mládež či zajištění lékařské péče) je uveden maximální strop sankce – pět milionů.

„Z důvodu mlčenlivosti nemohu říct, kdo kolik zaplatil. Ale dá se říct, že jsem nezažil rok, kdy jsme někoho nepotrestali. A bavíme se o vysokých částkách, ne jen napomenutích,“ dodal Pavlík.

V tomto případě platí bizarní závěr: fotbal je víc než zákon.

Oddaní fanoušci, otevřený klub



Nejpodrobnější zprávy o hospodaření mají kluby, jež (spolu)vlastní města. Ovšem je tu i celek, který dbá na otevřenost směrem k veřejnosti. Bohemians 1905. „Není co tajit. Ctíme zákon,“ řekl ředitel klubu a člen představenstva Darek Jakubowicz.



Naposledy jste se tak mohli dočíst třeba to, že „klokani“ získali zajímavé dědictví – zesnulý fanoušek jim odkázal byt.



„I nás to překvapilo. Věrnost a oddanost je něco, co se nedá koupit,“ zmínil Jakubowicz a upozornil na to, že příznivci drží v klubu menšinu. „Mají deset procent. Když je třeba, i oni musejí přispět,“ dodal.



Tato otevřenost ale nese své ovoce rovněž v jiné oblasti. Hráči se nebojí do Bohemky přestoupit. Ano, naposledy skončila ve ztrátě, ale v jejím financování nenajdete závazky po splatnosti. „U nás mají jistotu, že se nezpozdíme. Jsme rodina, máme firmu, která je v zisku,“ dodal šéf tradičního celku z Prahy 10.