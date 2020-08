Podepsal jste s klubem novou pětiletou smlouvu. Přemýšlel jste i o jiné variantě?

Já jsem o odchodu nepřemýšlel, i když nabídky jsem dostal. Jeden klub z Kataru byl za mnou se smlouvou i tady v Praze. Jenže já se nerozhodoval jen podle peněz. Moc si vážím toho, že tu můžeme pokračovat v nastoupené cestě. Získali jsme dva tituly v řadě, udělali jsme klubu jméno v Evropě. A já věřím, že toho můžeme dokázat ještě víc.

Ovlivnila přípravu hodně nákaza jednoho z hráčů?

Museli jsme toho hodně měnit, přišli jsme vlastně o dva zápasy, pak jsme museli do karantény. Až teď se postupně vracíme do plného tréninku. Pohybujeme se v hermeticky uzavřeném režimu, pořád se to učíme, ale naštěstí máme k dispozici plný servis. Už jsme si tím navíc v minulosti prošli a myslím, že máme dostatečně zkušený kádr, abychom si s tím poradili.

V čem vám to nejvíc zkomplikovalo život?

Největší komplikací je fyzické vyladění hráčů. V polovině přípravy jsme museli přejít zpátky do individuálního tréninku, to nás asi nejvíc limitovalo. Problémy jsou také při video- přípravě, protože hráči nesmějí být všichni pohromadě. Všechno se to ale dá vyřešit, ostatně nás podobná opatření zřejmě budou provázet delší dobu.

Kádr je nyní kompletní, nebo ještě plánujete nějaké změny? Spekulovalo se o příchodu Vladimíra Daridy, návratu Miroslava Stocha…

Pořád máme vyhlédnutá asi tři jména na doplnění, abychom byli připraveni, kdyby mělo dojít k nějakému odchodu. Ti hráči, o kterých se mluví, to ale nejsou. Na jednu stranu kádr nemůže být moc nafouknutý, na druhou stranu je teď otázka, kolik hráčů si nechat. Normálně by to bylo tak devatenáct dvacet hráčů, jenže co když se třeba čtyři nebo pět z nich během sezony nakazí a na dlouho budou mimo hru? To je problém, situace se hodně mění, stejně jako stav přestupového trhu.

A případné odchody do zahraničí?

Nabídky máme. Já si myslím, že hráči by měli z Česka odcházet, ale za adekvátní protihodnotu. Musí to dávat smysl fotbalově i ekonomicky. Záleží na potenciálu hráče. Vezměte si, že třeba u Tomáše Součka jsme měli nabídky na jeho odchod už před dvěma lety za zlomek částky, za kterou odešel letos.

Je hodně náročné neustále hledat náhradu za odcházející opory?

Za poslední rok a čtvrt odešlo ze Slavie dvanáct hráčů a ono nejde pořád donekonečna doplňovat kádr a zároveň plnit sportovní cíle. Jsem rád, že teď můžeme mužstvo stabilizovat a zapracovat do něj mladé hráče. Tým je živý organismus a pořád se něco mění. Pro mě by bylo ideální, kdyby v každém přestupovém období odešel tak jeden hráč sestavy.

Novinkou ligové sezony je účast osmnácti klubů a zrušení nadstavby. Jste pro?

Kdybych si měl vybrat, tak jsem pro rozšíření na osmnáct týmů, je to podle mě zajímavější varianta než nadstavba. V lize jsou teď dva nové týmy, jeden z nich je Brno, což je tradiční fotbalová bašta a do ligy podle mě patří. I pro Pardubice, byť musí hrát na Bohemce, bude určitě osvěžením nastupovat proti Slavii, Spartě.