Karviná – Stoper, útočník či záložník v jedné osobě, to je karvinský Filip Panák, o kterého se mezi ligovými kluby znovu zvedá vlna zájmu poté, co na zodpovědném postu středního obránce předvádí tento inteligentní hráč výborné výkony.

Filip Panák (v bílém) je momentálním karvinským klenotem. Herně vyzrál a patří k nejlepším hráčům na své pozici v lize. | Foto: Ivo Dudek

Třiadvacetiletý rodák z Příbora se v sobotu se svou Karvinou představí v krajském derby v Ostravě a není bez zajímavosti, že je v hledáčku právě funkcionářů ostravského Baníku.

V sobotu vás čeká derby v Ostravě. Jak se těšíte?

Moc. Hlavně na tu fantastickou diváckou kulisu, kterou dokážou fanoušci vytvořit. Snažíme se nepřipouštět si, že jde o derby a nevnímat to zase tolik prestižně, ale asi se tomu nevyhneme. Jisté je, že zajíždíme na půdu předního týmu naší ligy.

Bude těžké obrat o body zrovna Baník, kterému se nyní tak daří? A co vlastně na jeho formu říkáte?

Myslím, že pro lidi v našem kraji je výborná zpráva, že se Baníku daří a hraje po delší době zase na špici tabulky. Objektivně je třeba si přiznat, že Baník je vlajková loď našeho regionu, téměř všichni mu tady fandí a lidé z mého nejbližšího okolí nejsou výjimkou.

Fotbalovým prostředím kolují informace, že právě o vás se Baník intenzivně zajímá. Kontaktovali vás ostravští činovníci?

To ne. O zájmu vím, ale výhradně prostřednictvím médií. Nikdo se mnou zatím nejednal a ani by to nebylo vhodné. Teď hraji za Karvinou a až v nějakém přestupním okně se uvidí, co bude nebo nebude.

A když jste byl malý, nechtěl jste si někdy za Baník zahrát?

Mně se to už vlastně povedlo, protože v dorostu jsem v Baníku působil, ale záhy jsem odešel do Frýdku-Místku a odtud pak do Karviné, takže se dá říct, že to pro mě byla směrem k tomu, abych se dostal do ligy, správná cesta. V Ostravě jsem totiž nehrál. Když jsem ale byl malý, jezdíval jsem s tátou na Baník v té památné mistrovské sezoně 2003/04. To mi utkvělo v paměti dodnes.

Vy osobně máte jaký vztah k Baníku?

Vztah k Baníku mám pozitivní. Jak jsem říkal, v kraji je to jednička, já pocházím odtud, takže to vnímám celý svůj život. Všichni tak nějak uznáváme, že Baník je top a teprve pak jsou v regionu další kluby jako Karviná, Opava či druholigové kluby. Ostatně, když jsem doma v Příboře, potkávám daleko víc baníkovců než lidí, kteří by fandili Karviné. Pokud tam takoví vůbec jsou. Spousta z nich se mně dokonce ptá, když už si za Baník konečně zahraji i já.

A co jim na to říkáte?

Že to nezáleží na mně. Že teď hraji za Karvinou, a když v sobotu nastoupíme v Ostravě, uděláme vše pro to, abychom Baník obrali (smích).

A byl by váš sen zahrát si nyní za Baník? Přece jen, jste z Příbora, takže vlastně místní…

V kariérním posunu by to byla dobrá volba, ale jak jsem říkal, momentálně jsem Karviňák a soustředím se na svůj současný klub. I v sobotu se budu snažit zaujmout výkonem, který by nás opravňoval k tomu pomýšlet na body. Chceme vyhrát. Hlavně ale chceme napravit dojem z toho posledního zápasu proti Dukle. Ale to se musíme zlepšit ve všech ohledech.