Nového kouče jednadvacítky Krejčího trápí nedostatek kvalitních útočníků

Trenér Karel Krejčí nahradil Vítězslava Lavičku u reprezentačního týmu do 21 let. Bývalý lodivod Plzně dosud působil u výběru do 20 let. V nové pozici tak může navázat na svou dosavadní práci.

Expert Karel Krejčí fotbal | Foto: DENÍK/archiv

Samotný kouč si tak je vědom této výhody, kdy můžu nadále pracovat s hráči, který již měl možnost poznat. „V podstatě už mám s týmem zkušenosti, protože ročníky znám dobře. A beru to jako další krok kupředu v mojí trenérské reprezentační kariéře," uvedl na středeční tiskové konferenci. Sudí Příhoda podle komise chyboval u penalty i červené karty pro Spartu Přečíst článek › Stejně jako Lavičku, tak i Krejčího trápí absence výrazného útočníka v této věkové kategorii. „Souhlasím s Víťou Lavičkou, že takového hráče nemáme. Všichni soupeři, proti kterým jsme s dvacítkou hráli, měli v útoku vyšší kvalitu. Budeme to muset nahradit jinak. Problém je v tom, že trenéři v klubech mladé kluky dobře připravují, ale málo je využívají,“ poznamenal k aktuálnímu problému. Nejbližší událostí, kterou bude nejen on bedlivě sledovat, je los kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2021. Češi jsou nasazeni do druhého koše. „Pokud budeme chtít postoupit, tak se bude muset sejít spousta věcí. Štěstí na los a také aby hráči byli zdraví a v klubech vytížení," uvedl Krejčí. Trenér Lavička končí u jednadvacítky. Povedou jeho další kroky na Spartu? Přečíst článek ›

Autor: Radek Staněk