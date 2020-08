Předloni do Slavie přišel z Liberce (odjinud už se snad do Edenu ani nechodí) a prakticky okamžitě se zařadil mezi opory. Od té doby Vladimír Coufal okupuje místo na pravém kraji obrany, získal dva mistrovské tituly, zahrál si Ligu mistrů a pronikl i do reprezentace. Není divu, že o něj teď stály některé anglické kluby, on ale červenobílý dres jen tak nesvlékne.

Vladimír Coufal | Foto: Profimedia

Podepsal jste smlouvu do roku 2024. Nelákalo vás zkusit zahraničí?

Já jsem rád, že to takhle dopadlo. Pro mě je to jasné: další čtyři roky chci spojit se Slavií. Až se mě bude chtít vedení zbavit, tak půjdu. Ale já jsem tu moc spokojený a nikdy nikam neutíkám. Z mojí strany to beru jako důkaz, že jsem pro klub ochotný udělat prakticky všechno.