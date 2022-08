„Po návratu do Plzně jsem snil mimo jiné o tom, že si s Viktorkou zahraju Ligu mistrů, nejlépe proti Barceloně,“ rozplýval se záložník Jan Sýkora. Teď je tedy jen krůček od splnění tohoto snu. On sám je velký fanouškem Barcelony, proto měl z plzeňské kabiny asi největší radost, když jim slavný katalánský klub vylosovali do skupiny.

„Na jejím stadionu jsem se zatím byl podívat jen na prohlídce pro turisty,“ vyprávěl novinářům krátce po losu základních skupin. „Teď mě jen trošku mrzí, že už tam není Messi,“ posteskl si naoko Sýkora.

Viktoriáni se v Lize mistrů na slavném Camp Nou už jednou představili, při svoji premiéře mezi evropskou klubovou smetánkou - 19. října 2011 tam prohráli 0:2.

"Výsledkově to nebylo špatné, ale s míčem jsme se stejně moc nepotkali,“ vybavil si současný asistent Pavel Horváth, který tehdy ještě hrál. Stejně jako trenér Barcelony Xavi. Z hráčů to pamatuje jen záložník Václav Pilař, tehdy svým výkonem zaujal i trenéra Guardiolu. „Moc jsem to tenktrát prožíval. Teď nás čeká jiná Barcelona, bez Messiho. Ale nechci říci, že slabší, to určitě ne. Má Lewandowskiho a další skvělé posily, které přivedla,“ popisoval Václav Pilař.

Sýkora se byl na Camp Nou podívat, teď si tam zahraje proti Barceloně

I první domácí zápas naskytne fanouškům neskutečný zážitek. Vždyť do milánského Interu se vrátil na hostování z Chelsea slavný útočník Lukaku, jeden ze strůjců předchozích úspěchů. Už v dresu třetího klubu se v Lize mistrů podívá do plzeňské Doosan Areny z působení v Teplicích dobře známý bosenský útočník Edin Džeko, který už tady hrál za Manchester City či AS Řím.

A fanoušci jistě přivítali i to, že budou mít dostatek prostoru připravit se na výjezd do Mnichova, zápasy s Bayernem jsou na programu na začátku října – nejprve venku a pak doma.

Informace o prodeji balíčků na domácí zápasy vydá plzeňská Viktoria ještě během víkendu. Přednostní právo nákupu budou mít tradičně majitelé permanentních vstupenek na sezonu 2022/2023, pro něž s největší pravděpodobností začne prodej hned v pondělí.

Tři soupeři, tři velkoměsta, tři výlety

Mnichov - Zápas v Allianz Areně bude pro fanoušky Plzně za odměnu. Pokud jde o vzdálenost, v osudí byla jen jedna lepší varianta (Lipsko). Ze západních Čech se fanoušci do Bavorska dostanou velice snadno autem. Na stadion v Mnichově se vejde 66 tisíc diváků (pro Ligu mistrů) a fanoušci hostujícího týmu mají oficiální cestou nárok na 5 % této kapacity. Snad to dopadne lépe než v roce 2013 (debakl 0:5).

Milán - Město módy, které už jednou příznivci Plzně navštívili. Bylo to v rámci první účasti ve skupině Ligy mistrů v sezoně 2011/2012. Tehdy však šlo o zápas s AC Milán. Teď je čeká Inter vlastněný čínským miliardářem. Do Lombardie vede celkem snadná cesta. Zapomeňte na auto, z Prahy i okolních letišť letá do Milána řada nízkonákladových aerolinek. Takový výlet pak lze pořídit do pěti tisíc korun.

Barcelona - Chcete za fotbalem k moři? Prosím, není problém, zvláště pokud se přiblížíte autem do Bavorska. Z Norimberku či Memmingenu jsou teď na podzim k dostání zpáteční letenky za 80 eur! Barcelona je krásná, Camp Nou patří mezi nejpopulárnější stadiony světa, akorát z posledních řad potřebujete dalekohled. Lístky budou k sehnání dost možná i na místě. Plzeň už tu hrála, prohrála 0:2.