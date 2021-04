Kauza rozpoutala peklo, z něhož jako největší ďábel vyšel právě Kúdela. Málokoho na britských ostrovech zajímalo, že ve stejném zápase utrpěl vážné zranění Ondřej Kolář po střetu s Kemarem Roofem, ústřední téma byl rasismus.

Celou věc vyšetřuje UEFA a její inspektor (podle Slavie) neshledal žádné důkazy proti Kúdelovi, věc postoupil a českému fotbalistovi byl mezitím „preventivně“ uložen jednozápasový trest. Stoper však stejně ze zdravotních důvodů do Londýna na úvodní utkání čtvrtfinále proti Arsenalu neodcestoval.

Právě Kamara doposud komunikoval jen prostřednictvím právníka, až nyní prolomil mlčení a vyjádřil se pro britskou televizi ITV. Promluvil o tom, že Kúdela nejprve požadoval po rozhodčím vyloučení. „Na mě přitom křikl „shut up“ (drž hubu – pozn. red.), příteli.“

Vzápětí mělo dojít k oné rasistické urážce. „Jsi opice. Jsi zku**ená opice. Ty víš, že jsi,“ interpretoval Kamara údajná Kúdelova slova, která měl slyšet i spoluhráč finského fotbalisty Connor Goldson.

„V tu chvíli mi hlavou proběhlo hodně emocí od naštvanosti po ponížení. Celá moje rodina, přátelé… Naštváním jsem měl slzy v očích,“ emotivně přiznal a dodal, že doufá, že to už nikdy nezažije. „Bylo to šílené,“ přiznal.

Jenže tahle jeho výpověď je hodně vachrlatá. Zaprvé, právník už dříve zmiňoval kratší větu, než kterou nyní popsal hráč. Zadruhé, Kamara tvrdí, že vše slyšel jeho spoluhráč Goldson. Ten však po utkání sám prohlásil, že nic neslyšel, ale věří svému parťákovi.

Už dříve se navíc na internetu objevil rozbor situace s tím, že Kúdela by nemohl podle televizních záběrů stihnout říct Kamarovi to, co tvrdí jeho právník, natož sám rodák z Tampere.

Here, take a look at this breakdown, it clearly shows what happened: pic.twitter.com/U4ghh8VhOi