Stačilo pár nelichotivých slov o Leicesteru a poprask byl na světě. Před dvojzápasem Evropské ligy šlápli slávisté vedle a rodící se skandál musel žehlit i klubový boss Jaroslav Tvrdík.

Kasper Schmeichel, brankář Dánska a Leicesteru | Foto: Shutterstock

O co jde? Pražené přichystali před pohárovým svátkem několik videí s názvem „Leicester Loading“, jež publikovali na oficiálním klubovém kanále na Youtube. A hned první díl splnil to, co se od podobných pořadů očekává. Vzbudil víc než značnou pozornost.