„Očkovaní lidé by mohli být vpuštěni na tribuny,“ říká 47letý Šmicer, kdysi hvězda Liverpoolu, člen stříbrné družiny z Eura 1996 a bronzové party v roce 2004. V první části exkluzivního rozhovoru najdete jeho názory týkající se reprezentace i Slavie.

Začněme zlehka. Rok 2021 má ozdobit už jednou odložený evropský šampionát. Myslíte si, že se na turnaj mohou fanoušci těšit?

Věřím tomu, že Euro bude. Určitě ano. Vždyť fotbal se normálně hraje.

Já bych se tedy bránil slovu normálně. Diváci nikde, zápasy ruší koronavirus…

Ano, to je ten méně radostný pohled. Ale za půl roku se už tohle snad vyřeší. Zvlášť když přichází vakcína. Řekl bych, že týmy budou možná poslány na očkování. To by zajistilo, že najednou někdo neonemocní. Je jasné, že karanténa nejde dohromady s fotbalem. Vezměte si, že by nějaký tým nemohl hrát. Kontumace, zdržení? To by narušilo celý turnaj.

Vladimír Šmicer otevřeně o situaci ve fotbale:

Vraťme se k očkování. To by se týkalo spousty lidí, nejen hráčů. Zvlášť když se šampionát koná ve dvanácti zemích od Baku po Dublin…

Už jsem slyšel hlasy z Anglie, podle nichž by očkovaní lidé mohli být vpuštěni na tribuny.

Co když bude mít někdo proti vakcíně výhrady?

Tuším, kam míříte. Lidé mají strach, zda tam není nějaký špatný vedlejší účinek. Ale co jim zbyde? Řekl bych, že je to jediná možnost, jak zachovat chod fotbalu, aby byl regulérní. A podobně je to i jinde.

Zdá se mi, že vy byste se očkovat nechal. Mám pravdu?

Pokud by to znamenalo, že půjde žít zase normálně, tak ano. Tahle doba je hodně špatná.

Pojďme k českým fotbalistům. Jak vidíte jejich šance na Euru?

Skupina je těžká, ale rozhodně zajímavá. I proto, že bychom měli hrát na ostrovech. To má atmosféru a kouzlo. Tedy když budou fanoušci na tribunách. Bez lidí je fotbal strašidelný. Jakmile třeba v televizi nepouštějí ty nahrané ruchy, vypínám to. Na to se nedá dívat.

Úplně jste mi neodpověděl na otázku… Zajímají mě možnosti národního týmu.

Budeme hrát o postup. Skotsko, Anglie, Chorvatsko. Já bych řekl, že každý může porazit každého.

Co se vám líbí na české reprezentaci?

Její stoupající výkony. Ta hra dost vychází ze Slavie, opory jako Souček, Coufal si na nejvyšší úrovni dokázaly, že se dá soupeřit s každým. Vezměte si, že jsme porazili Anglii. A zítřky jsou také slibné, máme mladé hráče, jako je Adam Hložek.

Vidíte naopak i nějaké slabiny mužstva?

Někdy nedokážeme udržet koncentraci celý zápas. S tím může být problém.

Už jsme naťukli koronavirus ze zdravotní stránky. Co ta finanční? Některé průzkumy hovoří o tom, že by mohla zaniknout až pětina klubů.

Všichni mají obrovské ztráty, ne jen fotbalové kluby. Ale to pomyšlení na problémy Liverpoolu… Sám vidím, o co všechno přichází. Dám příklad: na každý zápas mohlo přijít asi padesát tisíc lidí, každý za šedesát liber. To jsou tři miliony liber! A teď si k tomu připočtěte další prodeje, občerstvení, fanshop. V den utkání byl vždycky natřískaný a snad každý si tam něco kupoval.

Nejvíc ohroženi jsou ti bohatí?

Neřekl bych. Spíš na to doplatí slabší ligy. Takže i naše liga. Čím menší příjem, tím větší potíž. Velkou roli hrají televizní práva. A ta jsou u nás ve zlomcích, co platí kanály za Premier League nebo Bundesligu. Všichni chtějí vidět anglický fotbal, Češi zajímají jen Čechy.

Dění v Anglii je teď zajímavé i z pohledu Slavie. Pro úvod vyřazovací části Evropské ligy dostala Leicester. V současnosti špičkový klub, v době vašeho působení na ostrovech druhořadý klub.

Poslední sezony, po senzačním titulu v roce 2016, už hrají nahoře, absolvují poháry, čímž nasbírali zkušenosti. Mají dobře poskládaný tým, dobře nakupují i prodávají. A samozřejmě Jamie Vardy patří k nejlepším útočníkům v Premier League.

Může je český tým potrápit?

Leicester bude favorit, ale není bezchybný. Mám za to, že Slavia není bez šance. Proti Liverpoolu či Manchesteru City by to bylo složitější.

Lze to vyjádřit v procentech?

60:40 pro Leicester. Jdu na to i srdcem. Na konci podzimu měli slávisté výbornou formu, ale nikdo neví, jak na tom budou za měsíc.

Co je podle vás teď největší zbraní Slavie?

Tým. Slavia nestojí na jedné individualitě. Klidně může jeden hráč chybět, ale ostatní to neovlivní. V době, kdy hrajete tolik zápasů, máte zraněné, ideální situace. Navíc je tam velká osobnost, trenér Trpišovský. Spolu s managementem vytvořili silný kádr, který obstojí nejen u nás, ale i v Evropě.

Nebál jste se obměny kádru? Zmizeli dost důležití hráči jako Král, Souček, Coufal…

Vždy, po odchodech klíčových hráčů, se člověk zamyslí, jak silná ztráta to je. Ale on je vlastně každý hráč nahraditelný. I já to zažil, ať v Bordeaux nebo v Liverpoolu. Přijde někdo jiný.

Tady přišel. Jmenuje se Abdallah Sima, během pár měsíců vyletěl jako kometa. Co na něj říkáte?

Je to objev podzimu. Jsem rád, že se objevil v Edenu.

Kdy jste ho vy zaznamenal poprvé?

Když hrál za béčko v létě na Admiře. To bych vůbec neřekl, že z něj bude taková hvězda. Přitom mu chybí mezihra a má na čem pracovat. Předpokládám, že trenéři vidí, jak nevybroušený diamant to zatím je.

A cena takového klenotu se může vyšplhat kam?

Už jsem slyšel, že Slavia měla nabídku na deset milionů eur. Za kluka, co je sotva tři měsíce v áčku? Neskutečné. Ale je mu devatenáct, i to dává dobré vyhlídky. Jestli zůstane pokorný, bude dřít a nezpychne, Slavia ho může prodat za balík. Dvacet milionů eur není neřešitelná částka. Ale počkejme si na léto, možná na další zimu.