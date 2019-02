První gólovku ještě neproměnil, v následné příležitosti se už k němu ale štěstí otočilo čelem. Martin Nešpor důležitou trefou nasměroval Olomouc k vítězství na půdě Kajratu Almaty 2:1 a k postupu do play-off Evropské ligy.

„Předvedli jsme týmový výkon a naše výhra je zasloužená,“ radovala se letní posila Sigmy.

Vaše trefa sice na rozdíl od gólu Davida Housky neaspiruje na gól měsíce, byla ale nesmírně důležitá.

Říkali jsme si, že do utkání musíme vstoupit koncentrovaně. Trošku nás zarazilo, že oni nevyšli do presinku. Je ale super, že ten gól padl už do poločasu. Hráli jsme jako tým a začínalo to už od maličkostí, které předcházely vedoucí brance.



Jakým způsobem jste vlastně míč dopravil do branky?

Škrtl jsem to špičkou. Plša (Jakub Plšek, pozn. red.) míč prodloužil, já jsem natáhl nohu a naštěstí jsem byl pohotový a zapadlo to tam. Už před tím jsem měl šanci, kdy mi to dával Faltič (Šimon Falta) pod sebe, a já jsem přestřelil bránu. To se taky musí proměňovat, proto jsem rád za to, že jsem svoji druhou šanci už proměnil.



Byla to nacvičená akce?

Úplně ne, ale po každém autu, když první hráč míč prodlouží, vzniká nebezpečná situace. Tentokrát to tam spadlo, v mém případě to bylo trochu o štěstí, protože jsem byl nalepený na obránci, který mohl balon odkopnout.

Jakub Plšek předvedl před vedoucím gólem ukázkovou bojovnost. Byly tohle ty detaily, které hrály ve váš prospěch?

To jsou přesně ty maličkosti, od kterých pak vznikají velké věci. Je potřeba týmový výkon, aby mužstvo šlapalo.



Hodně se vám ulevilo po první brance, která byla vzhledem k vašemu dvougólovému náskoku z domácího zápasu naprosto klíčová?

Každý umí běhat a kopat do balonu, takže vše je o hlavě. Gól nám pomohl v tom, že jsme se trošku uspokojili a začali si v klidu vyměňovat balony.



Jak důležité bylo, že jste v prvním dějství přečkali všechny šance Kajratu?

My jsme tam ale měli taky dost šancí. Musíme si ale na rovinu říct, že jsme tady nechali hodně sil a zasloužili jsme si vyhrát.

Vy osobně jste si sáhl na dno?

No, ve druhém poločase mě už vystřídali (pousmál se). Byly to těžké podmínky. Všechno se sečetlo, dlouhý let, časový posun čtyři hodiny a velké dusno. Jsem rád, že jsme to všichni zvládli, protože si můžeme říct, že postup jsme si zasloužili.



Program máte hodně náročný. Už v pondělí hrajete s Baníkem.

Pro fotbalistu je lepší hrát zápasy než trénovat. Režim máme ale těžký a hráč si musí najít způsob, aby se na utkání co nejlépe připravil.