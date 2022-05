Podle kouče Slovácka Martina Svědíka bylo počínání policistů nepochopitelné. „Myslel jsem, že po nás jdou,“ komentoval dění. „Psi chvíli hráli fotbal místo hráčů,“ nechápal.

„Do toho rázu utkání, které bylo díky fanouškům skvělé, to vůbec nezapadlo. Trošku mě to zklamalo,“ přiznal Svědík.

Ani sparťané v tu chvíli vůbec nevěděli, co se kolem hřiště děje. „Tyto informace se k nám bohužel nedostaly. Ale policisté věděli, co mají dělat. Náš výkon to neovlivnilo,“ řekl kouč Pražanů Michal Horňák.

Sparta na kolenou. Slovácko ovládlo MOL Cup a má vytouženou trofej!

Ani hostující kapitán Ladislav Krejčí mladší to neřešil. „Nikdy jsem to nezažil. Při zápase si toho všimnete, ale úplně to nevnímáte. Byl to jenom moment, pak jsem hrál dál,“ dodal Krejčí.

Podle svazových činovníků to bylo z preventivních důvodů. „Na základě vyhodnocení bezpečnostních informací nás požádal hlavní pořadatel o spolupráci a součinnosti,“ vysvětlil technický delegát finálového utkání Zbyněk Rampáček.

Podle něj šlo policistům především o bezpečnostech na stadionu. „Jestliže hlavní pořadatel pozve policii na stadion, tak už se pak řídí sama a nebere na nikoho ohled. V té chvíli rozhodoval velitel zásahu,“ tvrdí Rampáček.

Jen pro připomenutí, pořadatelem utkání byla Fotbalová asociace České republiky, nikoliv Slovácko.