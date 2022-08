Když kanonýr Spurs Harry Kane v šesté minutě nastavení vyhroceného derby zařídil remízu 2:2, slavící kouč Antonio Conte se dostal mezi lavičkami do potyčky se svým protějškem Thomasem Tuchelem. Oba kohouti se pak do sebe pustili i po závěrečném hvizdu při podání rukou.

Z formálního pozdravení se stal incident, do kterého se zapojili i členové realizačních týmů a hráči.

VIDEO: Aspoň víš, jak se cítí tvoje kočka. Fanoušci si podali násilníka Zoumu

Co se stalo tak hrozného? Conte chtěl mít setkání s Tuchelem rychle za sebou, jenže německý kouč se nechtěl nechat odbyt. Svému kolegovi nepustil ruku a rozjela se ostrá výměna názorů.

„Myslel jsem, že se při podávání rukou díváme jeden druhému do očí, ale evidentně jsme měli každý jiný názor. Bylo to emotivní. Trochu se to vyhrotilo, ale nic hrozného,“ vykládal Tuchel po vypjatém střetu. „Nechci se k tomu vyjadřovat, to není důležité. Pokud je nějaký problém, je to mezi mnou a ním,“ reagoval Conte. Oba kouči dostali za své chování červenou kartu.

Německý kouč na tiskovce vtipkoval

I přes emotivní rozmíšku měl Tuchel po utkání dobrou náladu a usmíval se. Na tiskovce si vytáhlý Němec vyhrnul tričko a ukázal biceps, aby tím ze srandy pohrozil o hlavu menšímu Contemu. Strach z něj ale rozhodně nešel.

Peklo v Argentině. Naštvaní fanoušci zapálili po další prohře hráčům auta

Horkokrevný Ital mezitím poslal Němcovi jízlivý vzkaz na Instagramu. Conteho naštvalo, jak Tuchel oslavoval gól Chelsea sprintem podél postranní lajny, jako to na Stamford Bridge dělával jeho předchůdce José Mourinho. „Ještě štěstí, že jsem tě neviděl… Zasloužil bys zakopnout,“ rýpnul si Conte.



Tuchel ale ujistil, že mezi oběma kouči nepanuje žádná nevraživost. „Neuráželi jsme se, nemlátili se… Oba jsme emotivní trenéři a jen bojujeme za naše týmy,“ uzavřel celou záležitost Němec.