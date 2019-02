Sešívaná parta sice dopadla před sedmnácti lety v Osijeku stejně jako teď Sparta v Subotici, ale byla v trochu jiné situaci. „My si vytvořili spoustu šancí. Nesnesla se na nás kritika v tom směru, že jsme utkání odflákli,“ vybavuje si Zelenka.

Dohánět takové manko bývá ošidné. Na domácí půdě nesmíte inkasovat. „V takovém případě je prakticky rozhodnuto,“ má jasno kanonýr let minulých. „Víte, že musíte hrát ofenzivně a dát minimálně dva góly, ale také nesmíte zapomínat na obranu.“

Každé mužstvo se během sezony ocitne v krizi. To je příležitost pro lídry. „Ti jsou důležití za každé situace, když máte nůž na krku, tak dvojnásob. Hecování, že krizi zlomíte, je v té chvíli nesmírně důležitá,“ upozorňuje Zelenka, který v roce 2001 patřil mezi hlavní opory. „Já, Radek Černý, Karel Rada, Ivo Ulich jsme táhli tým.“

Asi už si to nevybavíte. Slávisté v roce 2001 manko z Osijeku smazali už po půlhodině, ale v nastavení první půle dostali gól. Stáli před jasnou situací k postupu potřebovali vstřelit další dvě branky. Jednu rychle dali, ale na rozhodující museli čekat až do závěrečné minuty, kdy se prosadil právě Luděk Zelenka.

„Trenéři říkají, že se musí makat do posledních vteřin. Přiznám se, že jsem už moc nevěřil. Přišla naštěstí chyba stopera a naše neuvěřitelná euforie,“ směje se ještě po letech muž, jenž u fotbalu zůstal jako kouč a televizní komentátor.

Podobných obratů ovšem přibývá, rozdíly v týmech se smazávají. Podle Zelenky rozhoduje týmový duch. „Sparta má výborné hráče, kteří jsou dokonale individuálně připraveni, ale nehrají jako mančaft,“ míní bývalý kanonýr. „Ideální scénář je rychlý gól. Soupeř znervózní a může začít zmatkovat,“ přidává své postřehy.

Co myslíte, bude se dnes na Letné opakovat sedmnáct let starý příběh? Na Spartě by si to jistě přáli. A klidně by si počkali na rozhodující gól až do 90. minuty.