V patnácti zápasech svěřenci trenérské dvojice Jaromír Plocek – Petr Skála získali celkem 32 bodů, a byť některé další body poztráceli zbytečně, spokojenost na Složišti rozhodně převažovala.

„Spokojeni jsme jak s bodovým ziskem a umístěním v tabulce, tak i s výkony, jaké naši mladí hráči ve většině zápasů předváděli,“ konstaval Jaromír Plocek a jedním dechem dodal, že před sezonou vůbec nevěděl, co může od divize očekávat. „Předtím jsme hráli juniorskou soutěž, kterou bych nechtěl shazovat a říkat, že byla o ničem. Ale na druhou stranu tam na ty mladé kluky takový tlak, jaký je teď, zdaleka nebyl.“

Stejný názor zastává i Petr Skála, jenž na rozdíl od svého kolegy v divizi jako trenér třeba v Třeboni už působil: „V divizi se hraje už chlapský fotbal a my nevěděli, jak ti naši mladíci, z nichž někteří přišli z dorostu, se s dospělým fotbalem vyrovnají.“

Pro Plocka bylo příjemným překvapením i to, jaký fotbal se v divizi hrál. „Úroveň nebyla špatná a především zápasy mužstev z první pětky šestky snesly i přísnější měřítka. Nám navíc právě tyto zápasy ukázaly, na čem ještě bychom měli pracovat a kde máme nedostatky,“ podtrhl.



Rezerva Dynama své trenéry potěšila výkonnostním vzestupem už na jaře. „To se ještě hrála juniorská liga a my v ní byli poslední. Ačkoli v uvozovkách řečeno o nic nešlo, nelíbilo se nám to a řekli jsme si, že se zkusíme posunout nahoru. Jsme rádi, že se nám to podařilo,“ pochvaloval si Plocek, dle něhož od té doby jako by hráči bojovali s větším úsilím a větším zaujetím.



„Těší nás, že se nám podařilo na to navázat i v nové sezoně v divizi a že máme po podzimu tolik bodů,“ doplnil k tomu Petr Skála. „Liga juniorů nebyla špatná soutěž, měla svoji kvalitu, hrála tam řada výborných fotbalistů. Nicméně byly to pondělky od jedné hodiny odpoledne, což pro fanoušky nebylo optimální. V divizi se hraje převážně v sobotu, je tam zdravá rivalita týmů z kraje, prostě pro diváky je to velice zajímavá soutěž,“ podtrhl Skála.



Nejlepším důkazem bylo jihočeské derby mezi Dynamem B a Katovicemi v předposledním kole podzimní sezony, kdy na Složišti byly na dvě stovky diváků. Většina z nich byla z Katovic, což dle Petra Skály velkou měrou přispělo k tomu, že mladíci Dynama právě s Katovicemi sehráli nejméně vydařený zápas. „Tu atmosféru naši mladí kluci nezvládli a Katovice vyhrály zaslouženě.



Na druhou stranu hned týden nato jsme vyhráli v Plzni nad Petřínem, který předtím pět kol za sebou neprohrál, zatímco Katovice doma podlehly na penalty Klatovům,“ upozornil Skála a připomněl i zápas s Chebem: „Ve 20. minutě to bylo 0:3 a nakonec jsme vyhráli 6:3! Něco takového jsem ještě nezažil…“



Trenéři béčka Dynama své mladé svěřence ale chválili nejen za přístup k zápasům: „I na tréninky chodili poctivě a nic nešidili. Kabina funguje, je tam parta a je vidět, že je fotbal baví,“ ocenil Plocek.



Oba trenéři si pochvalovali též spolupráci s prvoligovým áčkem. „Byli s námi Helešic, Kulhánek, třeba v Mariánkách Rabušič s Mršičem, měli jsme také Kladrubského nebo Nováka,“ vypočítával Petr Skála. „A pokaždé nám pendlové pomohli, vždy byli na hřišti znát. Myslím, že i oni byli spokojeni,“ dodal Plocek.



Uznání se dostalo i členům realizačního týmu. „Na tom, že se nám na podzim tak dařilo, mají zásluhu lidi, kteří se vedle nás trenérů u mužstva pohybují,“ jmenovali Plocek se Skálou vedoucího týmu Jana Čapka, maséra Václava Koláře a doktory Lukáše Nevšímala a Karla Šustra.



Vedení klubu béčku za cíl hrát o postup do III. ligy nedalo. „Přechod do divize jsme si poté, co končila juniorská liga, zvolili po důkladném zvážení my sami, ale pokud by si kluci postup vybojovali, jistě by jim klub nebránil,“ krčil rameny Petr Skála, jedním dechem ale dodal, že nikdo neví, jak bude kádr týmu vypadat na jaře. „Už v úvodu podzimu odešel Jáša do Táborska, řeší se další působení dvou našich zahraničních hráčů a z A-dorostu vzhledem k situaci, v jaké je, těžko můžeme s někým počítat.“



Na zimní přípravu si béčko Dynamo sehnalo velice kvalitní soupeře (mj. Táborsko, béčka Plzně a Příbrami, dále Třeboň, Jankov, Č. Krumlov), ale postupový tlak na hráče na jaře vyvíjen nebude. „Na druhé straně budeme v každém zápase chtít vyhrát, chceme hrát co nejvíc nahoře,“ uzavřel Jaromír Plocek.