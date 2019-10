V domácí sestavě se poprvé v sezóně objevil zkušený Milan Románek, v té hostující chyběl Tomáš Faltus. Druhý tým tabulky hostil šestého, rozdíl mezi celky byl ale jen pouhé tři body. Dala se tedy očekávat zajímavá bitva. Před slušnou diváckou návštěvou jako první zakončoval hostující Zdobnický, se střelou po zemi Říha neměl problémy. Ve třinácté minutě měl hostující útočník gólovku, ale Říha zakročil reflexivně nohou. Na druhé straně byl z ničeho nic sám před gólmanem Janura, ale byl natolik překvapený, že prakticky ani nezakončil. Po následném rohovém kopu se za vápnem dostal k odraženému míči Kubata, pálil tvrdě, ale nad bránu.

Domácí se snažili držet míč na svých kopačkách, hosté byli však velice nebezpeční, a to především po brejkových situacích. Ve 25 minutě střílel z hranice velkého vápna Sycha, míč minul pravou tyč. O chvíli později si přiťukl míč do běhu rukou mladý Olah, postupoval sám na branku, ale slabé zakončení by možná do branky ani nedošlo. Po půlhodině hry pak pozlobil kaplické zadáky znovu Adrian Olah, místo přihrávky lépe postaveným spoluhráčům zvolil zakončení a bránu slabou střelou po zemi minul.

Ve 33 minutě se už z gólu radovali Spartakovci, ale radost jim zhatil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. Po trestném kopu Vávry zakončoval do tyče Motz, dorážel Janura, ale pro ofsajd Motze, gól platit nemohl. Ve 38 minutě se už už dostával do šance Janura, ale míč mu uzmul z kopačky včasným vyběhnutím zkušený gólman Bílý. Záhy se však karta obrátila. Presniakov patrně nepovedenou střelou prudce nastřelil ve vápně Kubatu, od něj se balón dostal k nepokrytému Petru Janurovi, první střelu Bílý zneškodnil nohama, ale na dorážku stejného hráče dosáhnout nemohl – 1:0. Minutu před koncem po míči rozhodčího se Tomáš Vávra nikým neatakovaný vydal vstříc hostující svatyni, za vápnem napřáhl, a proti poveden ráně musel předvést Bílý robinzonádu, díky které míč vytěsnil na rohový kop. Do kabin šli o gól spokojenější domácí Spartakovci.

Po čtyřech minutách hry ve druhém dějství své brankářské kvality naplno prokázal i kaplický František Říha, který se také proletěl vzduchem a efektně lapil míč do rukavic po technické Sychově střele. V 54 minutě mohli domácí navýšit své vedení. Trestný kop z pravé strany zahrával Štefan Marek, osamocený Kubata hlavou poslal míč nad břevno. Na druhé straně pak po Szojkově přetaženém centru hlavičkoval hodně nepřesně Beneda. V 65 minutě bylo z čista jasna vyrovnáno. Sám před gólmanem Říhou se ocitl Ondřej Zdobnický a začínalo se od znova – 1:1.

Radost hostům však vydržela jen krátce. V 69 minutě se domácí dostali do přečíslení, dostali balón do vápna, kde zmatky před brankou chtěl vyřešit bránící Doubrava odkopem, nastřelil však jen Ievgena Presniakova, od kterého se míč odrazil za brankovou čáru – 2:1. V 73 minutě se pak hostům představy o bodovém zisku zcela rozsypaly. Krátký u rohového praporku fauloval Januru. Trestný kop z pravé strany zahrával Štefan Marek, hlavička Motze v brance sice neskončila, ale pohotový Milan Románek nadvakrát dostal míč sítě – 3:1. Jazyk za zuby neudržel Doubrava a musel předčasně pod sprchy. Ještě, než se na polovině hřiště rozehrálo, jej po další kritice hlavního arbitra následoval i Zdobnický. Malontští rázem ztráceli dva góly a byli oslabeni o dva hráče.

Deset minut před koncem Kapličtí přesilovku využili. Janura přiťukl míč Václavu Kuchařovi, prudká přízemní křížná střela zapadla ke vzdálenější tyči – 4:1. Pak se zapotil gólman Spartaku Říha. K přímému kopu se postavil Valíček, tvrdou ránu s notnou dávkou štěstí vytáhl konečky prstů na břevno. Derby zápas tedy výsledkově vyzněl poměrně jasně pro Kaplické. Malonty byly však nebezpečným soupeřem, a i proto jsou tři body pro kaplickou rezervu velmi cenné.

FK Spartak Kaplice B – Hraničář Malonty 4:1 (1:0)

B: 39. Janura, 69. Presniakov, 73. M. Románek, 80. Kuchař – 65. Zdobnický,

ŽK 3:2 (Janura, Kubata, T. Vávra – Kubát, Zdobnický).

ČK 0:2 (73. Doubrava, 73. Zdobnický).

Rozhodčí: Holub – Kemény, Kuchař (N). Diváci: 100.

Kaplice B: F. Říha ml. – Kuchař ml., M. Románek, Motz, P. Lattner, Presniakov, Kubata, T. Vávra, Jan Fejtek, Meita, Janura. Střídali: Hosenseidl, Lang, Š. Marek.

Malonty: Bílý – J. Szojka, Krátký, Kubát, Troják, Kéri, Doubrava, Valíček, Sycha, Beneda, Zdobnický. Střídali: Kaločai ml., Langer, Opelka, A. Olah, Šulek.

Libor Granec