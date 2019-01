Lipno nad Vltavou - Na lipenském trávníku se v týdnu uskutečnil mezistátní přátelský zápas mezi nadějemi kaplického Spartaku a kanadského celku Cobras Ottawa.

Pro starší žáky kaplického Spartaku byl mezistátní přátelský zápas odměnou za jejich vítězné jarní tažení v oblastní I. A třídě a památkou na duel s týmem Cobras Ottawa jim bude i tento společný snímek s Kanaďany. | Foto: Libor Granec

Pro kanadské hráče bylo toto střetnutí přípravou na mezinárodní turnaj Magic Šumava Cup, pro mladé spartakovce pak bylo utkání odměnou za jejich jarní výkony v oblastní I. A třídě, kde v odvetách ještě neprohráli. Kapličtí také dostali možnost použít v sestavě i starší hráče, a tak starším žákům vypomohl František Marek. V týmu Spartaku se také jako host uvedl loučovický Jakub Tóth.

Kaplice – Ottawa 0:1 (0:0)

Hrálo se na těžkém podmáčeném terénu a teplota se nevyšplhala ani na sedm stupňů. První poločas byl vyrovnaný s jednou větší příležitostí na každé straně. Po deseti minutách mohl skóre otevřít Kanaďan Mikhael, ve vyložené šanci však mířil mimo. Kapličtí soupeři stačili a pět minut před pauzou měli i oni velkou šanci ke vstřelení vedoucí branky. Po rohovém kopu Laněho se do zakončení dostal Marek Urazil, hlavičkoval však mimo – a do kabin se šlo za bezbrankového stavu.

Druhé dějství bylo živější a k vidění bylo i více příležitostí před oběma brankami. Jako první zahrozili spartakovci, když Tóth uvolnil nabíhajícího Bártu, který se zleva dostal do vápna, křížnou povedenou střelu však zastavilo břevno. Na druhé straně kontroval střílející Casinell, jehož rána minula pravou tyč. Skóre se poprvé změnilo ve 48. minutě – a radovali se Kanaďané. Po přesném kolmém vysunutí zatáhl míč až do šestnáctky Mikhael, brankář Říha jeho střelu vyrazil, odražený míč se však dostal zpět k Mikhaelovi, jenž dorazil do kaplické odkryté svatyně – 1:0. Kapličtí se pak snažili o vyrovnání a několikrát tomu byli velice blízko. V 55. minutě se ve vápně dostal po standardní situaci k zakončení Tóth, gólman Reid ale zasahovat nemusel. Poté vyslal z vápna jedovatou ránu František Marek, branku soupeře však také těsně minul. Na druhé straně mohl aktivní Casinell naopak zvýšit vedení kanadského týmu, proti jeho pokusu však zakročil pozorný gólman Říha. A zápas skončil jednobrankovou výhrou reprezentantů javorového listu.

Utkání by více slušela remíza, neboť Kapličtí svému soupeři, hrajícímu druhou nejvyšší kanadskou soutěž, byli více než vyrovnaným a dobrým protivníkem.

Sestava Spartaku Kaplice: Říha – Flaška, F. Marek, Laně, Vetrák, Kubát, Fafl, Pál, M. Urazil, Draškovič, Vaněk, Spreitzer, Bárta, Čutka, Tóth, Malický.

Libor Granec