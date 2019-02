Kaplice - Větřínští futsalisté předvedli v Kaplici přestřelky s celky Goll Běloves a Sico Jilemnice.

V divoké přestřelce s Bělovsí se pěti brankami blýskl větřínský útočník Rudolf Weinhard. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Základní část celostátní ligy sálové kopané – 1. Red futsal ligy – zakončili Bombarďáci Větřní dvojkolem hraným na palubovce ZŠ Školní v Kaplici.

Bombarďáci si už s předstihem coby nováček soutěže zajistili postup do play off, což lze označit historický počin. V Kaplici sice nebyli kompletní, přesto jejich sestava měla patřičnou kvalitu. Vůbec poprvé se v žlutočerném dresu objevil Martin Fischer hrající velký fotbal za Kamenný Újezd (nebýt dlouhodobé nemoci, odbyl by si premiéru daleko dříve). V prvním duelu narazili Bombarďáci na čtvrtý tým tabulky z Bělovsi a ve druhém změřili síly s týmem z Jilemnice.

Prohra po boji

Bombarďáci Větřní – SK Goll Běloves 7:8 (3:5), branky: 4., 17., 27., 40., 40. z pen. Weinhard, 5. Homer, 38. Ginzel – 6., 19., 23. Chmelík, 5., 8. Havrda, 11., 26. Srkal, 24. Pejchal.

V prvním vzájemném utkání příliš branek nepadlo a z vítězství 2:0 se radoval soupeř. Tentokrát však už v 6. minutě byl stav divoké partie nerozhodný 2:2. Diváci sledovali otevřenou útočnou bitvu, ve které útoky daleko převyšovaly obrany. Vše odstartoval ve 4. minutě Weinhard a domácí vedli. Za minutu však hosté vyrovnali. Z dalšího útoku šli Bombarďáci díky trefě Homera znovu do vedení – 2:1. V 6. minutě Chmelík vyrovnal a o dvě minutky později měli hosté poprvé navrch. Krátce za polovinou poločasu měli hráči Gollu již dvoubrankový náskok. Weinhardovi se sice poté podařilo snížit, ale poslední slovo měli v úvodním dějství hosté – 3:5.

Po změně stran začali Bombarďáci náporem, jenomže vypracované příležitosti proměnit nedokázali – a hosté trestali. V rozmezí 23. až 26. minuty třemi góly odskočili na propastný rozdíl pěti gólů – 3:8. Byla to lekce z produktivity a zdálo se být se vše jasné. Za minutku však Weinhard dovršil hattrick a Bombarďáci se přiblížili. Soupeř byl posledních osm minut nucen odehrát pod hrozbou devítimetrového kopu, neboť nasbíral pět chyb. Zanedlouho Větřínští „devítku“ zahrávali, ale zkušený Ginzel na brankáře Vacha nevyzrál. Přesto Bombarďáci mocně zafinišovali. V 38. minutě Ginzel snížil na 5:8. Krátce na to se při nezaviněné srážce zranil brankář hostí Vacho a nerozcvičený náhradník Čejchan vzápětí inkasoval z kopačky Weinharda – 6:8. V hektickém závěru fauloval Čejchan v šanci Friedla – a pískala se penalta. Weinhard svým pátým gólem snížil na rozdíl jediné branky – 7:8. V posledních vteřinách pak byli Bombarďáci několikrát blízko k vyrovnání, ale to se už nepovedlo. Za téměř famózní závěr ovšem sklidili domácí potlesk zaplněných tribun.

Závěrečná výhra

Bombarďáci Větřní – SK Sico Jilemnice 6:4 (4:2), branky: 11. Soukup, 14. Fischer, 17. Weinhard, 18. Kuzma, 34. Ginzel, 37. Friedl – 6. Kraus, 8. Vašek, 23. Smolík, 24. Nos.

V posledním zápase základní části chtěli Bombarďáci bodovat naplno, což potvrdil i velice aktivní nástup. Z řady slibných příležitosti se ale neujala ani jediná, naopak soupeř do 10. minuty vstřelil ze standardek dva góly. Jako správný kapitán však poté zavelel k obratu Radek Soukup. Ten si v 11. minutě naběhl na Homerův roh a kontaktní brankou na 1:2 nastartoval celý tým. Ve 14. minutě měli Bombarďáci výhodu trestného kopu, zdí odražený míč posunul Ginzel na volného Fischera, který uklidil míč pod horní tyčku – 2:2. A radost byla dvojnásobná, neboť to byl premiérový ligový zásah tohoto hráče. Závěr poločasu probíhal už plně v režii domácích. V 17. minutě se Weinhard obtočil kolem obránce a s lehkostí sobě vlastní poslal míč do pravého horního růžku jilemnické branky – 3:2. Krátce na to Bombarďáci rozehráli oku lahodící akci, na jejímž konci byl Kuzma, který se stejně jako Fischer mohl radovat z prvního ligového gólu – 4:2.

Po přestávce však Bombarďáci znovu prospali úvodní minuty a soupeř toho dokázal využít. Ve 23. minutě brankáře Klaboucha překonal Smolík a nedlouho po něm vyrovnal Nos na 4:4. Pracně vybudovaný náskok byl během chvíle ten tam. Až šest minut před koncem přišla pro domácí výhoda přímého kopu a hrající trenér Ginzel lišáckou střelou obstřelil zeď a Bombarďáci byli znovu ve vedení. Jilemničtí ale nehodlali prodat kůži lacino, a tak Klabouch musel vychytat hostujícího hráče ve stoprocentní šanci. Tři minuty před koncem pak Větřínští prokázali své kombinační schopnosti, když Ginzel vyvážel míč středem, přihrál doprava Weinhardovi, ten mu míč vrátil, následovala Ginzelova přihrávka do levé strany na Friedla, který elegantní patičkou poslal míč za záda překvapeného brankáře – 6:4. Hosté se ještě v poslední minutě pokoušeli o nemožné, ale vrcholem jejich snažení byla jen trefená tyč.

Sestava Větřní: Klabouch – Soukup, Ginzel, Kuzma, Homer – Fischer, Friedl, Weinhard, Dvořáček.

Proti třetímu

Bombarďáci si závěrečnou výhrou polepšili na konečné šesté místo po základní části. To znamená, že Větřínští se ve čtvrtfinále utkají s týmem třetího Novabriku Polička. Čtvrtfinálové boje odehrají Bombarďáci v sobotu 21. února ve Všesportovní hale v Českých Budějovicích. Zápasy by měly začínat v 17 a v 19 hodin. Pokud by byl stav po dvou zápasech nerozhodný, bude se prodlužovat na 2 x 5 minut. Pokud by se nerozhodlo ani v nastaveném čase, přijdou na řadu pokutové kopy.

Nejlepší střelci základní části: 1. – 3. Eimer (Běloves), Mužík (Klatovy), Šafránek (Chemcomex) všichni 16 branek, 4. – 6. SOUKUP (Bombarďáci), Chmelík, Srkal (oba Běloves) 14, … 9. GINZEL 12, 14. WEINHARD (oba Bombarďáci) 10 branek.

Libor Granec