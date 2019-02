Jihočeský zástupce ve žlutočerných barvách oddílu Bombarďáci Větřní hostoval v radotínské sportovní hale na půdě pražského Chemcomexu – a partie prvního s osmým týmem základní části dopadla dle papírových předpokladů.



V nedávném semifinále poháru schytali Jihočeši od Pražanů bezmála dvouciferný debakl (0:9). Tentokrát to bylo „lepší“, i když konečný výsledek bez vstřelené branky je znovu výmluvný…



Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní 4:0 (2:0),

branky: 10. Rott, 16. Šafránek, 33. Bialek, 36. Havrda.



Domácí nemilosrdně trestali každou chybu žlutočerných, což bylo markantní zejména při druhém a třetím zásahu. Čtvrtý pak přišel po šesté chybě (faulu) hostů z devítimetrového volného kopu. Bombarďáky od ještě vyšší prohry uchránil výborně chytající mladý gólman.



„Nastoupili jsme s tím, že nemáme co ztratit a hráli aktivně. Z celkového herního pohledu jsme vyloženě nepropadli, ale inkasovali jsme po velkých individuálních hrubkách v obraně. Vydrželi jsme fyzicky, ale možný lepší výsledek jsme vlastními chybami degradovali. Špatné je i to, že ve druhé půli, kdy se s tím možná dalo ještě něco dělat, se během čtyř minut vyfaulujeme. Na to si musíme dát pozor,“ hodnotil hrající větřínský kouč Rudolf Weinhard.



Sestava Bombarďáků: Šilhan – Cais, Gutheis, Sláma, Weinhard, Dychtl, Ohnsorg, Grznárik, Svoboda, Ješina, Pícha.



ODVETA NA LOKOTCE



Odveta se hraje už tuto sobotu 16. února od 15.30 v hale budějovické Lokomotivy v Suchém Vrbném.



„Chemcomex v play off dokáže přepnout na ještě vyšší level a kvalita jeho kádru je obrovská. Bude to těžké, ale budeme se snažit sérii prodloužit nebo aspoň se sezonou důstojně rozloučit. Přijede momentálně nejlepší tým ligy a určitě se bude na co dívat. Podporu našich fanoušků budeme potřebovat,“ zve do suchovrbenské haly Rudolf Weinhard.



Případný rozhodující třetí zápas by se hrál 23. února opět v pražském Radotíně.



Další výsledky 1. čtvrtfinále: Novabrik Polička – Sico Jilemnice 6:0, Sparta Praha – Moravská Třebová 7:3, Adria Kladno – Futsal Zlín 7:2.