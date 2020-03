Páté místo po základní části a vyřazení ve čtvrtfinále pozdějším finalistou – taková je bilance týmu Bombarďáci Větřní v letošním ročníku celostátní ligy sálového fotbalu – futsalu. Republikovým šampionem se stal favorizovaný pražský Chemcomex.

Bombarďáci Větřní obsadili v základní části celostátní ligy páté místo a ve čtvrtfinále vypadli se Spartou. | Foto: archiv klubu

Větřní si za cíl vytyčilo skončit v základní části do páté příčky, což se povedlo. „ Chtěli jsme se tím ve čtvrtfinále vyhnout trojici hlavních favoritů, což jsme zvládli. Po Novém roce se nám navíc povedlo výrazně posílit kádr, když přišli Carda a Goretki, a to se blahodárně promítlo do předvedené hry i výsledků. Dokázali jsme například remizovat s druhou Poličkou a třetím Zlínem,“ připomněl šéf a manažer klubu Karel Klabouch.