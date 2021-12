Jediný jihočeský zástupce v soutěži se tentokrát vypravil do Radotína, kde jej čekal Chemcomex Praha a také Kladno. Oba souboje nabídly vyrovnaný průběh a Větřní z nich vytěžilo čtyři body. Nejprve se střetlo s pražským hegemonem posledních let, kterého již letos v úvodním kole porazilo. A Bombarďákům se to povedlo i podruhé, především zásluhou výtečně zvládnutého závěru.