„Také letos se podařilo splnit cíl a obhájili jsme první místo. Za celou sezonu jsme prohráli pouze jednou s Lijákem. Jeden zápas přinesl bohužel kontumační prohru kvůli pozdě vyplněnému zápisu, když hráč, který měl zápis na starosti, dorazil vinou dopravní zácpy o pár minutek později,“ připomíná manažer větřínského celku Karel Klabouch a jedním dechem dodává: „Naše první místo vypadá již jako něco samozřejmého, ale uhájit nejvyšší příčku je vždy těžké. Městská liga je velmi kvalitní a vyrovnaná. Ke každému zápasu musíme přistupovat zodpovědně, protože soupeři nám nedají nic zadarmo. Navíc každý rok musíme tým i vhodně doplňovat, což také není nic lehkého. Ale daří se to, hlavně díky Janu Petříkovi, který má velký přehled o hráčích z různých fotbalových soutěží a je v tomto obrovským přínosem pro tým,“ chválí hledače talentů vedoucí.

Historie startů Bombarďáků z Větřní v městských ligách malého fotbalu (futsalu) se již blíží ke dvěma dekádám…

„V těchto městských soutěžích hrajeme už osmnáct let. Já jsem u týmu jako hráč nebo vedoucí již od samého začátku. Začínali jsme ještě ve třetí lize, kdy nebylo výjimkou, že nám soupeři dávali i dvouciferné debakly a my byli spíš do počtu. Za ta léta navíc došlo k tolika hráčským výměnám, že už si ani na všechny hráče nedokážu vzpomenout…,“ přemítá Karel Klabouch a pokračuje: „Postupně jsme ovšem všechny tři ligy vyhráli a z outsidera se vypracovali až na nejúspěšnější tým v historii této soutěže. A musím zároveň zmínit, že soupisky pro městské ligy vždy tvořili spíše hráči, kteří nehráli první ligu sálovky. Ligovými hráči jsme sestavu vždy spíše jen doplňovali. Po celou dobu tak vlastně tvoříme dva docela odlišné týmy,“ vyzdvihuje vedoucí Bombarďáků.

SEZONA POD LUPOU

Hráči, kteří v sezoně 2018/19 nastoupili v barvách Bombarďáků Větřní v 1. lize MAFO:

Brankáři: Karel Klabouch, Pavel Šilhán mladší.

Obránci: Jan Krenauer, Michal Dychtl, Jan Houska, Jan Petřík, Marek Hami, Radek Tomáš, Martin Pils, Jan Sláma, Zbyněk Ginzel.

Útočníci: Karel Pícha, Stanislav Šálek, Rudolf Weinhard, Tomáš Kebl, Luigi Kolaj, Martin Sivák, Radek Soukup, Jiří Carda, František Říha, Pavel Jirka, David Smolen.

Nejlepší střelci 1. ligy MAFO 2018/19: 1. Šálek (Bombarďáci) 35 gólů, 2. Ševčík (Tequila) 21, 3. Král (Karlík) 19, 4. – 5. Didi (SAK), Radykhovskij (Liják) oba 18, … Pícha 13, Carda 10, Říha (všichni Bombarďáci) 10.

Výsledky Větřínských v sezoně 2018/19 – podzim: Bombarďáci – SAK 6:1, – GS team 0:5 kontumace, – Vyšehrad 4:4, – Karlík 5:2, – Liják 2:3, – Red Devils 19:1, – Tequila 14:4, jaro: Bombarďáci – SAK 3:0, – GS team 8:4, – Vyšehrad 5:1, – Karlík 13:3, – Liják 8:2, – Red Devils 11:3, – Tequila 14:4.

Galerie vítězů 1. ligy MAFO v Českém Krumlově za posledních deset sezon: 2018/2019 – Bombarďáci, 2017/2018 – Bombarďáci, 2016/2017 – Bombarďáci, 2015/2016 – Bombarďáci, 2014/2015 – Bombarďáci, 2013/2014 – Vyšehrad, 2012/2013 – Bombarďáci, 2011/2012 – Bombarďáci, 2010/2011 – Bombarďáci, 2009/2010 – Bombarďáci.

Karel Klabouch, Karel Vosika