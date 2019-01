České Budějovice – Hvězdou utkání Dynama s Libercem bezesporu byl šestadvacetiletý Miloš Bosančič.

Miloš Bosančič byl v Č. Budějovicích hvězdou utkání. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

S jakým cíli a záměry jste k zápasu v Budějovicích šli?

My do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát a bylo tak tomu i tady. Stejně půjdeme teď i do zápasu doma proti Slovácku.

Jirka Štajner říkal, že tu ránu, ze které jste dal první gól, jste na tréninku speciálně trénovali.

Je to tak, já to opravdu celý týden trénoval. Trošku mi to lítalo nahoru, ale dneska se mi to povedlo už přesně. Jirka Štajner těsně předtím, než jsem vystřelil, mi říkal, ať to zkusím, že dám gól. Tak jsem ho poslechl.

A ten lob přes gólmana? Viděl jste, že je z brány venku?

To mi poradil trenér našich brankářů Milan Veselý. Bavil jsem se s ním před zápasem a on mi říkal, že gólman Budějovic hodně vybíhá. Tak jsem to zkusil a vyšlo to.

Patří ty dva góly, co jste tady dal, k vašim nejhezčím?

Na jaře jsem dal šest gólů a řekl bych, že všechno to byly dobré góly.

Čekají vás ještě tři utkání, které z nich bude podle vás nejtěžší?

Každý zápas bude stejně důležitý. Teď myslíme jen na Slovácko, pak až na ty další.

Myslíte, že by vám vaše výkony mohly pomoci do reprezentace?

Snad ano, je to můj cíl. Přišel nový trenér a záleží na mně, jak budu hrát. A když vyhrajeme s Libercem titul, bude to velké plus.

A co vaše klubová budoucnost?

Teď mám v hlavě jen Liberec, kde mám smlouvu ještě na dva roky. Teď ale chci s Libercem vyhrát titul.