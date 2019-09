V základní sestavě domácích se objevily v prvním kole absentující Helena Praizlerová a Markéta Bartoníčková. Hostující trenér se musel obejít bez brankářky Veroniky Krákorové, která se nedostavila na sraz, a tak její místo musela mezi třemi tyčemi zaujmout Michaela Jůnová.

V úvodní desetiminutovce zahrozily hráčky obou týmů po rohových kopech. Nejprve domácí, po centru V. Jedličkové neskončila gólem hlavička Praizlerové. Na druhé straně po centru od rohového praporku hlavičkou zakončovala Houšková, ale ani ona si na brankářku soupeře nepřišla. Po čtvrthodině hry tutová šance pro hráčky Vodních staveb. Zprava poslal do šestnáctky přesný centr Mrázová, Houšková zakončovala v gólové pozici z první, branku Spartaku minula. Na druhé straně pak V. Jedličková našla na pravé straně rozběhnutou Litvanovou, po jejím centru hlavičkovala osamocená kapitánka Petříková, brankářka zasahovat nemusela.

Skóre mohla otevřít v 25 minutě zápasu Praizlerová, která se z levé strany dostala až před gólmanku, střelou po zemi však rozvlnila jen boční síť. Vzápětí už se ukazatel skóre pohnul. Domácí zahrávali rohový kop, centr Veroniky Jedličkové poslala hlavou do sítě Dagmar Vaňková – 1:0. Během následujících devíti minut Kapličandy přidaly další dva góly a prakticky tím rozhodly celé střetnutí. Praizlerová pohotovým pasem našla za obranou nabíhající Pavlu Petříkovou, která sama před brankářkou nezaváhala – 2:0. Aby toho nebylo málo, o chvíli později Praizlerová zpětnou přihrávkou oslovila Markétu Bartoníčkovou, která se dokázala pěkně uvolnit a technickou přízemní střelou překonala brankářku Jůnovou – 3:0. Snížit mohla vzápětí Jiskrová, ale tečovaná střela prolétla těsně vedle levé tyče. Hostující hráčky v poli nehrály vůbec špatně, dalo by se pomalu říci, že měli míč častěji na svých kopačkách, ale po prvním poločase měly tříbrankové manko.

I po změně stran byly hráčky Plzně nebezpečné. Hned v první minutě se v šanci ocitla Mrázová, mířila mimo. Po hodině hry si brankářka Klomfarová poradila s pohotovou přízemní střelou Houškové. Domácí brankářka si o chvíli později pohlídala i střelu z přímého kopu v podání Jiskrové. Kapličandy se ve druhém poločase příliš do šancí nedostávaly. Vlastně první větší šanci si připravily až sedm minut před koncem zápasu a byl z toho čtvrtý gól. Suchanová adresným odkopem vyslala do sóla Pavlu Petříkovou, ta se kličkou zbavila vybíhající brankářky a z úhlu poslala míč do sítě – 4:0. Alespoň snížit mohla v samotném závěru hostující Mrázová, ale i v tomto případě měla mušku vychýlenou. Zápas tedy skončil přesvědčivou výhrou domácích, nutno ale přiznat, že pro hosty je tento výsledek až příliš krutý, protože poměr sil na hřišti rozhodně neodpovídal skóre 4:0. V dalším kole zajíždějí Kapličandy do Domažlic.

2. kolo divize ženy B, 15. září 2019

FK Spartak Kaplice – TJ Vodní stavby Plzeň 4:0 (3:0)

B: 32., 83. Petříková, 26. Vaňková, 35. Bartoníčková,

ŽK 1:1 (Chvalová – Lukešová)

rozhodčí Pícha ml. – Kemény, Pícha,

diváků 60

Kaplice: Klomfarová – K. Jedličková, V. Jedličková, Vaňková, Suchanová, Kr. Litvanová, Praizlerová, Bartoníčková, Pálková, Petříková, Chvalová, střídaly: Michalicová, Straková, Tošilová, Horelicová,

Plzeň: Jůnová – Lukešová, Jiskrová, Voráčková, Valečková, Mrázová, Houšková, Hrabáková, Troupová, Vavříčková, Smejkalová, střídala: Jelínková

Libor Granec