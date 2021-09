Cenné tři body mladí Češi získali v samém závěru

V úvodním utkání kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let mladí Češi ve čtvrtek v Českých Budějovicích porazili Slovinsko 1:0 (0:0).

Brankář Kovář před půlí vychytal tutovku Slovince Matka: ČR – Slovinsko o ME do 21 let 1:0. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V první půli byli Češi aktivnějším týmem a velkou šanci měl Pavel Šulc, zadáci hostí ale jeho střelu zablokovali. Před půlí na druhé straně kryl brankář Kovář tutovku Matka. Ve druhém poločase se čeští mladíci zpočátku hledali a měli štěstí osm minut před koncem, kdy po akci Tičiče střílel z vyložené příležitosti Bošilj jen kousek nad břevno. V závěru se ale radovalo Češi, kteří o cenné výhře rozhodli minutu před koncem, kdy se po rohu Karabce trefil hlavou nabíhající Vitík. Už minutu předtím měli Češi v rychlém lsedu hned dvě velké možnost: nejdříve střídající Zlatohlávek přihrál Daňkovi, jenž ale brankáře zblízka prostřelit nedokázal. Vzápětí měl loženku i sám Zlatohlávek, trefil ale jen blokujícího pouze obránce. Byl z toho ale roh a po jeho rozehrání Vitík rozhodl. Branka: 89. Vitík. ŽK: Šulc – Markuš, Stojinović, Pavlović, Tičić. Diváci: 1500. Rozhodčí: Robertson (Skotsko). Česko: Kovář – Gabriel (52. Hošek), Vitík, Donát, Fukala – Kaloč, Solil – Ostrák (46. Daněk), Šulc (83. Zlatohlávek), Kohút (46. Karabec) – Fila (79. Fila).