Právě naděje změnit poměry v tuzemském sportu číslo jedna, která svitla po říjnovém zatčení tehdejšího místopředsedy svazu Romana Berbra, byla hlavním impulsem, proč se chce o pozici prvního muže fotbalu na Jindřichohradecku ucházet. Vytvořil si kolem sebe i skupinu lidí, kteří zase budou usilovat o křesla ve výkonném výboru.

„Sám člověk nic nezmůže, musíme fungovat jako tým. Fotbal je přece kolektivní sport,“ říká Marek Černoch.

Jste dlouholetý trenér, stále ještě kopete ve Staňkově a vyzkoušel jste si i roli funkcionáře, takže asi moc dobře víte, jak to ve fotbalovém prostředí chodí. Kdy přišel impuls, že se budete ucházet o místo předsedy OFS?

Prvotní impuls vzešel ze všeobecně známé kauzy ohledně zatčení tehdejšího místopředsedy svazu Berbra a dalších lidí. Později mě oslovili představitelé Fevoluce s návrhem, abych se na Jindřichohradecku ucházel o funkci předsedy výkonného výboru OFS. Jsem sympatizantem této iniciativy a po krátkém rozmýšlení jsem kývl.

Jaké jsou nejzásadnější ideje, které chce iniciativa Fevoluce razit a prosazovat?

Transparentnost, férové prostředí, dobrá komunikace a vytvoření kvalitního servisu pro kluby. Fotbalový svaz, a ten okresní především, je tady pro kluby, nikoliv naopak. A s tím se zcela ztotožňuji.

Je jasné, že sám byste – pokud vás kluby zvolí – své myšlenky hůře prosazoval, takže se kolem vás postupně vytvořila skupina lidí, kteří budou kandidovat do výkonného výboru. O koho konkrétně se jedná a proč právě oni?

V první řadě je to Ivo Ježek, s nímž jsem delší dobu úzce spolupracoval v FK Jindřichův Hradec. Navíc doposud fungoval jako místopředseda svazu, zná dokonale agendu a svou práci dělal velice dobře. Dále je to Petr Krejník z Lomnice nad Lužnicí, jenž na OFS vykonává funkci Grassroots trenéra FAČR. Mládež v okrese má v malíčku a výborně s ní pracuje, což je nemírně důležité. Třebětický manažer Josef Bastl je velmi spolehlivý a férový člověk, nebojí se říci svůj názor. To samé je i další kandidát Jozef Košťál, zkušený trenér a funkcionář, jehož kmenovým klubem je SK Horní Žďár. S Pepou Bastlem oba už před lety ve výkonném výboru působili, ale právě proto, že se tehdy nedělalo všechno tak, jak se má, odstoupili. Zkušeným harcovníkem je Miroslav Brož z Horní Pěny, bez jehož znalostí a schopností si moc dobře nedokážeme představit obsazení rozhodčích na zápasy. Šestým do party a zároveň naším benjamínkem je Josef Novák, který velmi dobře pracuje s dačickou mládeží a působí rovněž v Peči. Dospěli jsme společně k tomuto výběru, konzultoval jsem jej třeba s Michalem Krtkem, jenž nyní trenérsky působí v Kanadě. Tito lidé jsou ověření, slušní a fotbal budou dělat nezištně i nad plán toho, co se od nich očekává, o tom jsem přesvědčený. Fotbal je kolektivní sport, chceme tak fungovat i my.

Zkuste nastínit, proč by vás a vaše lidi měly kluby zvolit do nového vedení OFS?

Protože dáváme klubům možnost nové alternativy. Nejsme spjati se všeobecně známými nešvary, čímž mám na mysli nekalé praktiky některých sudích a delegátů. My chceme pracovat pro kluby a nečekáme z toho žádný prospěch.

Jakým způsobem jste zvenčí vnímal práci předešlého výkonného výboru OFS?

Myslím, že není důvod k větší kritice. Něco bych však přece jen vytkl. Domnívám se, že končící vedení OFS nedostatečně komunikovalo s jednotlivými kluby. Namísto toho s oddíly jednal prakticky jen sekretář svazu Jindřich Švec. A druhou věc, kterou musím zmínit, je fakt, že někteří členové minulého vedení neoddiskutovatelně podporovali berbrovský režim, a to minimálně napříč všemi volbami. K samotnému fungování soutěží na Jindřichohradecku žádné výhrady nemáme, i když je vždycky co zlepšovat.

Jakou máte představu o práci pro okresní fotbal, v případě že vás a vaše lidi delegáti valné hromady zvolí? Co jsou vaše priority?

Jak už jsem řekl, naše vize je postavená na základních kamenech – komunikace, otevřenost a férové prostředí pro všechny kluby i fotbalisty. Náš program má několik základních bodů. Prioritou je samozřejmě mládež, u které momentálně těžko odhadujeme, v jakém stavu a počtu se po odeznění pandemie koronaviru k fotbalu vrátí. Určitě je třeba daleko více pracovat s rozhodčími. Na můj vkus je dost opomíjený rovněž dospělý fotbal. A chceme zlepšit prezentaci, především v médiích.

Kluby v první řadě vždycky zajímá finanční složka. Jste schopni kromě dotačních titulů zajistit i nějaké peníze navíc?

Samozřejmě to bude naší snahou, ale v této těžké době zasažené důsledky pandemie koronaviru to je velmi složité. Bylo by hodně laciné teď slibovat, že přineseme více prostředků. Určitě tou cestou chceme také jít, ale uvidíme, jak to v Česku bude vypadat, až se vzpamatuje z těžké covidové rány. My se prioritně musíme snažit maximálně takříkajíc vyždímat všemožné dotace, jež do fotbalu proudí. Navíc mám informace, že pokud se fotbal dokáže očistit, je ochotno jej sponzorsky podporovat mnohem více firem. A tyto prostředky by se měly dostávat až na tu nejnižší instanci, tedy do klubů v okresech. Této myšlence jsou mimochodem velice nakloněni třeba Vladimír Šmicer či Petr Fousek, který nedávno ohlásil kandidaturu na předsedu fotbalové asociace.

Může se stát, že v dohledné době přijde nějaké výraznější rozvolnění vládních opatření, a bude se zase smět sportovat. Jak se stavíte k případné možnosti ještě zbytek sezony restartovat a pokusit se odehrát aspoň padesát procent zápasů, aby mohly být soutěže prostupné, tedy aby se postupovalo a sestupovalo?

Já bych byl určitě pro, aby se aspoň podzimní část dohrála, i když víme, že je to jen polovina a někteří můžou namítat, že na tom byli třeba těžším rozlosováním nebo menším počtem zápasů na domácí půdě biti. Ale takhle to bylo schváleno a já bych jednoznačně přivítal, aby se fotbalisté co nejrychleji vrátili na hřiště a dohráli sezonu aspoň v této podobě.

Kandidaturu na post předsedy celé fotbalové asociace už ohlásili Karel Poborský a Petr Fousek. Komu byste dal svůj hlas?

Oba kandidáti jsou zajímaví. Jde o dobrá jména, ale já věřím, že se seznam adeptů ještě rozšíří, takže s tím, komu bych dal případně hlas, bych ještě počkal.