Komu byste dali červenou kartu a za co? Napadají mě závodníci na silnicích, těm bych dal červenou určitě.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč? Zahrál bych si s pány slavné Železné Sparty – Hojer, Pešek Káďa, Pilát, Janda Očko, Kolenatý, Perner, ale… to se psal rok 1921.

Co děláte pro svou kondici? V podstatě dělám vše, co mě baví, běhám, jezdím na kole, v zimě na běžky a jak jsem již řekl, stále aktivně hraji.

Jaroslav Kačírek, vedoucí oddělení expedice společnosti Snop cz.Zdroj: Snop cz Jaký je váš největší sportovní úspěch? Za můj největší sportovní úspěch považuji to, že se ještě dneska můžu aktivně zapojit do soutěže.

