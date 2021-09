Čeští reprezentanti se už od pondělí oba zápasy připravují na Hluboké nad Vltavou. V prvním ze zmíněných dvou kvalifikačních zápasů se čeští fotbalisté U21 střetnou už ve čtvrtek na Střeleckém ostrově se Slovinskem.

„Víme, že před námi jsou hned na startu kvalifikaci dva velmi důležité zápasy v domácím prostředí a my úkol, který před námi je, chceme splnit,“ zdůraznil pro klubový web trenér Jan Suchopárek, jenž po minulé sezoně vystřídal Karla Krejčího. „Hned úvodní utkání mohou dost napovědět. Osobně jsem plný očekávání,“ dodal český kouč.

V nominaci české jednadvacítky je mj.. i Pavel Šulc, jenž v minule sezoně hostoval z Plzně v Dynamu. Jako náhradníci byli nominováni také brankář Šimon Pecháček a útočník Adam Provazník z FC MAS Táborsko.

Vstupenky na čtvrteční zápas proti Slovinsku byly k dispozici i do středy v sekretariátu Dynama za jednotnou cenu 100 korun a v prodeji budou samozřejmě i v den zápasu u pokladen stadionu na Střeleckém ostrově. Děti do patnácti let mají vstup zdarma.

V rámci protiepidemických opatření je nutno u vstup na stadion prokázat dvou bezinfekčnost dle vládních nařízení. Otestovat se je možné i přímo na Střeleckém ostrově, a to na velkém parkovišti před tribunou Východ.