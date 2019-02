České Budějovice – Fotbalisté Dynama, kteří do jarní části II. ligy vstoupili domácí porážkou s Varnsdorfem, by tuto studenou sprchu chtěli odčinit v pátek večer ve Znojmě (19).

Richard Kalod v zápase s Varnsdorfem dostal čtvrtou žlutou kartu, ve Znojmě tudíž bude v pátek chybět (na snímku ho atakuje varnsdorfský Lischka). | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Všichni jsme věřili, že jsme schopni navázat na úspěšný podzim, tím víc nás před týdnem ta porážka mrzela. Srazit by nás to ale nemělo," zdůraznil trenér David Horejš. „S hráči jsme měli individuální pohovory a vše si rozebrali. Doufám, že se dokážeme poučit."



V zápase s Varnsdorfem se na výkonu Dynama podepsala i neúčast zraněných Čermáka a Kaduly. „To bylo hodně nepříjemné, protože Čermák byl na podzim oporou a Kadula vždy, když naskočil do hry, dokázal se zápasem něco udělat. Takový hráč nám s Varnsdorfem chyběl," vraštil čelo Horejš.



Dle něj oba hráči budou i ve Znojmě chybět. „Jindra Kadula bude mimo hru minimálně měsíc, možná dva. Adrian Čermák začal vyklusávat, ale samozřejmě stoprocentní to není, takže ve Znojmě ani on určitě ještě nebude," litoval David Horejš. „Navíc nebudeme mít k dispozici ani Ríšu Kaloda, jenž před týdnem dostal čtvrtou žlutou kartu," přidal další jobovku. „Věřím ale, že se tým dokáže semknout a absenci tří kvalitních ofenzivních hráčů nahradit," zdůraznil.



A s jakým cílem do Znojma v pátek Jihočeši pojedou?



„Kluci jsou odhodláni odčinit porážku s Varnsdorfem hned teď ve Znojmě," ujistil David Horejš, jedním dechem však dodal, že to jeho svěřenci ve Znojmě snadné mít nebudou. „Znojmo patří ke špičce druhé ligy a má velice zkušené, kvalitní mužstvo, což jeho hráči potvrdili i v Opavě," zmínil pondělní remízu Znojma 2:2 na hřišti aspiranta postupu.



V pondělní televizní dohrávce fotbalisté Znojma vedli v Opavě 2:0 a sahali po vítězství. „Jsem zklamaný. Měli jsme závěr zvládnout chytřeji," litoval po utkání v televizním rozhovoru trenér Radim Kučera. „Škoda, že jsme nedotáhli nějaké brejky do konce, ale kluci odvedli perfektní výkon, musím je pochválit," zdůraznil.



Dle informace na klubovém webu vedení Znojma zareagovalo na to, že celé jaro nebude k dispozici David Štrombach a se Zbroj. Brno se dohodlo do konce jara na hostování Pavla Sokola. Dvacetiletý záložník nastupoval za brněnskou juniorku a už ve středu se ve Znojmě zapojil do tréninkového procesu. „V pátek bude připraven už pro domácí střetnutí s Budějovicemi," píše znojemský web.

Fotbalisté Táborska hrají v Třinci až v sobotu dopoledne (10.15).