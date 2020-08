V Čimelicích skončil na trenérském postu Rostislav Grossmann, který žezlo symbolicky předal opět Tomáši Smrčinovi, jehož u týmu při svém příchodu střídal. Tomáš Smrčina se na místo činu vrátil po oslovení kamarádem Janem Růžičkou. Právě dlouholetý trenér a manažer Sika je další personou, která v klubu končí. S čimelickým fotbalem se rozloučil po osmi letech.

„Působil jsem tu od sezony 2016/2017. Strávil jsem v Čimelicích dva pěkné roky a zdejší prostředí velmi dobře znám,“ kvitoval Tomáš Smrčina svůj návrat k týmu.

Změny k kádru

A v jakém stavu je mužstvo, které povede do nové sezony v nejvyšší krajské soutěži? „Kádr se podařilo udržet pohromadě a myslím si, že i vhodně doplnit, takže věřím, že si v soutěži budeme počínat úspěšně,“ říká trenér.

„Náš tým opustil Petr Hovorka. Kvůli stěhování se k nám nepřipojil Michal Viták, ale uvidíme, jestli se u něj situace v budoucnu nezmění a on se nevrátí. Posílili nás naopak Roman Maršík z Milevska, Daniel Jizba a Marek Smetana. Z našeho dorostu nebo rezervy byli do áčka přeřazeni Josef Kuchejda, Antonín Dubský a Jiří Hák. Z Austrálie se vrátil Jan Mezera,“ prozradil Tomáš Smrčina aktuální výčet hráčských změn, které nemusí být konečné.

K úspěchům by měla pomoci také chuť do trénování a dobrá tréninková účast, která bývá velkou bolestí přípravných období snad ve všech mužstvech, která hrají nižší soutěže. Trenér Tomáš Smrčina byl tentokrát s přístupem svých hráčů spokojený.

Letní příprava

Do přípravy na nový ročník se Čimelice vrhly relativně brzy. Tým se poprvé sešel už 3. července. O deset dní později naordinoval staronový lodivod mužstvu další tréninkovou dávku týdně navíc a přibyly též přátelské duely. Čimelice se během léta utkaly s Osekem, Žichovicemi či Sousedovicemi a se všemi zmiňovanými soupeři si dokázaly poradit. Velká prověrka pak přišla v předposledním přípravném zápase v podobě měření sil s divizním nováčkem Sokolem Lom. Siko nebylo kompletní a prohrálo 0:5.

Cíl pro novou sezonu

Na otázku týkající se cílů či konkrétního umístění týmu v soutěži neodpovídá Tomáš Smrčina žádným číslem, ale výčtem faktorů, který by co nejlepší výsledky měl přinést. Nemůže chybět štěstí, které by mělo znamenat minimum zranění a problémů s poskládáním sestavy. Trenér by si přál, aby jeho svěřenci měli chuť do fotbalu a hra je bavila. Fanouškům chtějí Čimelice předvádět pohledný fotbal, což by mělo vyústit v ještě větší podporu týmu z hlediště.

Pokud se čimelickým vydaří vstup do soutěže lépe než před rokem, mohou atakovat horní příčky tabulky.