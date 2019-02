Dnes se ještě vracíme k největšímu turnaji v malé kopané na Českokrumlovsku – 4. ročníku AW reality Cupu, na kterém o víkendu ve Větřní měřily síly čtyři desítky týmů z Česka a Slovenska.

Vítězové AW Reality Cupu ocenili sportovní čin Balvanů. | Foto: Archiv oddílu

V této velké konkurenci obhájil loňské prvenství domácí celek Bombarďáků Větřní, který ve finále zdolal budějovické Balvany v poměru 5:3.

Samotné finále před početnou diváckou kulisou přineslo jeden moment, který by rozhodně neměl zapadnout bez povšimnutí. Za stavu 4:2 pro Větřínské pálil hostující Pliška, gólman Klabouch vyrazil míč do tyče a následně balón z brankové čáry odkopl Hlásenský. Rozhodčí ale v domnění, že míč skončil už za čarou, gól uznal. „Ukázalo se, že v budějovickém Dynamu vychovávají své hráče v duchu fair play. Sám hráč Pliška přišel za rozhodčím s tím, že to gól v žádném případě nebyl. Sudí už své rozhodnutí ale nemohl vzít zpět, a tak nám Balvani hned po rozehrávce umožnili vstřelit lacinou branku na konečných 5:3. Toto gesto je třeba ocenit,“ okomentoval nám sportovní čin soupeře kapitán a brankář Bombarďáků Karel Klabouch.

My jen dodejme, že budějovičtí Balvani si kromě ocenění tohoto činu fair play zaslouženě odnesli i cenu pro nejlepšího brankáře turnaje, kterou získal Jakub Kalášek.