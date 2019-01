Vyšší Brod - Ošetřování, těžké zranění, dvě branky, stejný počet červených karet, potyčku diváků, to vše nabídl prestižní derby zápas na hřišti vyšebrodského Dynama, kam k souboji v jarní premiéře vítězných týmů přijela Křemže.

Ve vypjatém derby souboji měli hosté z Křemže hrát víc než dvacet minut přesilovku, ale už po chvíli tuto možnost zbytečným vyloučením odmítl Pavel Štindl (vpravo). Tři body poté mohl Vyšebrodským zajistit Tomáš Dibďák (u míče). | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Oblastní fotbalová I. B – 15. kolo: Dynamo Vyšší Brod – Sokol Křemže 1:1 (1:1)

Konečný smír

Dalším událostem vypjatého derby udala ráz už 4. minuta, kdy se hostující Rolník dostal do střetu s domácím brankářem Večerníkem, který pak byl notně otřesen, ale po ošetření pokračoval. Za sedm minut už jeden z aktérů opouštěl trávník na nosítkách. V tvrdém souboji utrpěl křemežský hráč John zlomeninu nohy a musel být transportován do nemocnice. Tyto momenty z úvodu poznamenaly další průběh. Bojovalo se většinou uprostřed hřiště, bez šancí. Až v 34. minutě se domácím vydařila kombinace, na pas Krauskopfa za obranu si do vápna naběhl Račák a křížnou ranou pod břevno nedal Linhovi šanci – 1:0. Závěr půle ale patřil hostům. Po standardkách za již překonaným Večerníkem dvakrát na čáře zachraňoval Kročák. V nastaveném čase šel sám Novák, přízemní střelu vyrazil Večerník na roh, po kterém se v závaru nejlépe orientoval znovu Novák a doklepl na 1:1.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí, ale větší gólovku si nevypracovali. Od 68. minuty hráli domácí o deseti, když byl po druhé žluté vyloučen Pomije. Za pět minut se ale síly srovnaly, neboť pod sprchy za urážku rozhodčího putoval hostující Štindl. A přišel hektický závěr, kdy oba týmy mohly rozhodnout. Nejprve zpoza vápna jen o vlásek minula svatyni hostů bomba Krauskopfa. Na druhé straně se už hosté radovali po hlavičce střídajícího Anderleho, ale gól neplatil pro údajný ofsajd. Tři body pak ještě měl v nastavení na kopačce domácí Dib〜ďák, který šel sám na branku, ale Linha skvělým zákrokem zajistil hostům aspoň bod.

Jak nastoupili

V. Brod: Večerník , Harenčák (64. Koriťák), Pomije, Jirkal, Vančura (46. Fatura), Račák, Dibďák, Krauskopf, Syrovátka, Kročák, J. Rolník.

Křemže: Linha, John (12. Brabec), Matoušek, Filip, Chaloupka, Bartoš, Chromý, Štindl, Novák (80. P. Kouba), Š. Opekar (46. Anderle), K. Rolník.