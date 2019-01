Českokrumlovsko - Vybrané zápasy týmů z okresu o nadcházejícím víkendu komentuje Pavel Koclíř.

Pavel Koclíř. | Foto: DENÍK/Karel Vosika

K zápasům už dvanáctého dějství oblastních soutěží a očekávanému šlágru desátého kola okresního přeboru nám náš podzimní fotbalový expert Pavel Koclíř řekl:

Kaplice – Čkyně (KP): „Co jsem slyšel, tak Kaplice minule v Jankově, hlavně tedy ve druhé půli, předvedla bídný výkon. Sám jsem tedy zvědavý, co je na tom pravdy, a tak se po dlouhé době jdu na kaplické áčko podívat. Venku ztrácejí, takže doma musí vyhrávat. Dal bych proto jedničku.“

Č. Krumlov – Bavorovice (KP): „Bavorovice mají problémy, minule jim chybělo pět hráčů základu. Krumlov je naopak po třech výhrách v pohodě a doma vyhraje.“

Frymburk – Netolice (I.A): „Netolice minule doma prohrály, ale v tabulce jsou třetí. Frymburk má zkušený tým, doma příliš neztrácí. Vidím to tedy na jedničku.“

Kaplice B – Č. Krumlov B (I.B): „Pěkné derby, v němž se to bude na obou stranách odvíjet od posil. Domácí z áčka určitě někoho mít budou, naopak Krumlov prý bude bez Čábely a také bez minule vyloučeného Šticha. Kaplické béčko jsem viděl minule a v zápase s Trhovými Sviny (pozn. 8:1) to i bez Pavla Pulce a Jirky byl koncert. Spartak hraje dobře, je rozjetý a doma to potvrdí.“

V. Brod – D. Dvořiště (I.B): „Týmy ze spodku tabulky bodují, takže Brod už také nutně potřebuje vyhrát. Tentokrát doma zabere a v derby si připíše tři body.“

H. Planá – Chvalšiny (I.B): „Tady jasná jednička. Planá je v laufu a minulá výhra o tři góly v Olešnici to jen potvrzuje. Vím, že tam vyhrát, navíc takovým rozdílem, to není jen tak. A v tabulce první Ledenice pořád vyhrávají, takže Hornoplánští nesmějí zaváhat.“

Frymburk B – Kájov (OP): „Béčko Frymburku má zkušené fotbalisty. Chodí si za něj zahrát třeba Salzer nebo Vašek Mertl, a to musí být znát. Kájov je na tom se zkušenostmi sice podobně, přesto věřím, že si Frymburští doma s nepříjemným soupeřem poradí a zvítězí.“