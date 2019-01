ČESKOKRUMLOVSKO - Okresní fotbalové soutěže mají za sebou sedmé podzimní kolo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Sedmé pokračování okresního fotbalového přeboru mužů přineslo šlágr v podobě souboje do té doby první Nové Vsi s druhým Dolním Dvořištěm na jeho půdě.

Utkání podzimu

Dolní Dvořiště – Nová Ves 8:2 (3:1)

Magnet kola nabídl více než sedmi desítkám diváků na novém dvořišťském hřišti desetibrankovou kanonádu a až nečekaně hladké vysoké vítězství domácích. Nekompletní hosté jen kosmeticky upravili výsledek z pokutových kopů a po přestávce dopili kalich hořkosti až do dna. V dresu vítězů sedmou a osmou podzimní trefu zaznamenal Jiří Rak. „Bylo to lehčí než jsme čekali. Hostům asi hodně chyběli Kovařík a Ševčík, nenechali jsme Jirku Anderleho tvořit hru, a to byla polovina úspěchu. A ve druhé půli nám tam spadlo vše, do čeho jsme kopli. Nesmíme ovšem usínat na vavřínech. Máme za sebou jen polovinu z klíčového dvojzápasu. Čekám, že ve Světlíku to bude daleko těžší,“ v závěru hodnocení trenér nového lídra František Hájek už obrátil pozornost na příští kolo.

Fakta

Branky: Miroslav Konias 2, Zbyněk Fatura 2, Jiří Rak 2, Ondřej Svoboda, Pavel Pecha – Jiří Vejvoda z pen., Daniel Budějcký z pen., žluté karty 3:4 (Macanovič, Svoboda, Ševčík – Vejvoda, Podhora, Budějcký, Jan Anderle), řídil rozhodčí Petroušek, sledovalo 75 diváků.

Sestava Dolního Dvořiště: Posel – T. Macanovič, Fekete, Konias, J. Macanovič – Rak, Ševčík (65. Bóga), Lattner, Svoboda – Pecha (80. Bandík), Fatura (60. Hajdák).

Tlačenice na čele

Třetí před tímto kolem patnáctibodový tým – Větřní – hrál v Rožmberku, kde zvítězil a má na kontě stejně jako lídr 18 bodů. V domácím prostředí pak nezaváhal už bronzový Světlík, jenž po smírném poločase s nováčkem z Horního Dvořiště po přestávce strhl vítězství na svou stranu. Za vedoucím kvartetem se drží v kontaktu i exúčastník I. B třídy z Velešína, který rovněž po nerozhodném poločase nakonec přesvědčivě venku vyhrál nad Romo Český Krumlov.

Výsledky 7. kola OP: Dolní Dvořiště – Nová Ves 8:2 (3:1), Světlík – Horní Dvořiště 3:1 (1:1) Jan Ribár, Martin Koňarik, Radek Šmejkal – Marek Tymko, Kájov – Soběnov 2:1 (podrobnosti nehlášeny), Romo Č. Krumlov – Velešín 1:5 (1:1) Stanislav Med – Daniel Petr 2, Jakub Rytych, Jiří Mistoler, Petr Hynšt, FC Vltava B – Holubov 2:0 (2:0) Karták, Zbín, Rožmberk – Větřní 2:4 (0:1) Marek, Tomana – Květoň 2, Lakomý 2.

Frymburk dal osm

V okresní fotbalové soutěži mužů se po sedmém dějství nic nezměnilo na prvním místě tabulky, kde bez ztráty bodu zůstává rezervní tým frymburského FK Šumava. První ztrátu ovšem zaznamenalo béčko Vyššího Brodu, které doma nečekaně padlo s béčkem Větřní.

Velešín podával dokonce čtrnáctku

V Černé zaznamenal domácí Karel Vrba, před tímto kolem nejlepší kanonýr soutěže, devátou podzimní trefu. Byla to ale jediná odpověď domácích na gólovou smršť béčka Frymburku. Ještě větší kanonádu předvedla v neděli rezerva Velešína, která si na trávníku posledních Zdíků otevřela střelnici a domácí obranu pokořila dokonce čtrnáctkrát.

7. kolo OS: Černá – Frymburk B 1:8 (1:5) Vrba – Račák 3, Berit 2, Šuník, Kaňa, Mertl, Hořice – Přídolí 0:3 (0:2) Michal Růzha, Miroslav Halmich, Dimitrij Dvořák, Vyšší Brod B – Větřní B 3:4 (2:2) Vančura, Lhotský, Bäuml – Křížek, Fleischmann, Dušek, Hampl, Benešov – Pohorská Ves nehlášeno, Zdíky – Velešín B 1:14 (0:7) Jaroslav Plosz – Roman Rozkošný 4, Pavel Lust 3, Pavel Oberfalzer 3, Tomáš Jirský 2, Jan Kališ, Štěpán Jeníček, Křemže B volno.