Loučovice - Fotbalisté jediného okresního zástupce v oblastní I. A – loučovického FC Vltava – podtrhli nepovedenou sezonu a sestup domácí prohrou v závěrečném kole.

Po nezdaru s Katovicemi na krumlovské umělce (vlevo Rostislav Krátký zastavuje Strnada) a prohře se Sedlicí už mají Loučovičtí „na kontě“ šňůru devíti zápasů bez výhry. | Foto: DENÍK/František Lippl

FC Vltava – Sedlice 0:3 (0:1)

Od začátku měli hosté herní převahu, ale dlouho tápali v koncovce. Z jasné pozice nastřelil Horňák tyč a Bělouška při tutovce vychytal Hüttner. Na druhé straně zahrozil průnikem Karták, ale na jeho střílený centr nikdo z dobíhajících spoluhráčů nedosáhl. Brankou do šatny v poslední minutě půle však přehoupl misku vah na stranu hostů Klíma – 0:1. Po hodině hry chyboval v rozehrávce Csavoj a Horňák zakončil sólo na 0:2. V 73. minutě pak po rohu pečetil výhru hostů Hrouda. Domácím nebyl přán ani čestný úspěch, i když šance měli. V té největší po akci Tomana pálil Karták a Kahovcem vyražený míč poslal Hošek do boční sítě. Loučovičtí tak na jaře uhráli jediný bodík a s ostudným osmibodovým kontem padají do I. B.

Sestava FC Vltava: Hüttner, Sládek, Březina (65. Louda), P. Csavoj, Toman, Hamburg, Strapáč, Hošek, Ra. Krátký (85. Jiroušek), P. Šeda (54. Žák), Karták.