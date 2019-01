ČKYNĚ - Fotbalisté českokrumlovského Slavoje se v dalším dějství nejvyšší oblastní soutěže představili na trávníku nováčka.

V rozmezí pouhých tří minut Českokrumlovští otočili výsledek utkání ve Čkyni. Ve vápně byl faulován Jan Peťule (vlevo, na snímku z vystoupení proti Chýnovu) a z nařízené penalty zajistil Michal Flöring zelenobílým všechny tři body. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Fotbalový krajský přebor – 7. kolo: Čkyně – FK Slavoj Český Krumlov 1:2 (1:0)

Zelenobílí prodloužili sérii podzimní neporazitelnosti, připsali si další tři body a v průběžném pořadí jsou už třetí!

Poločasové manko

Českokrumlovští nastoupili opět bez zraněného Švába, ale v základní sestavě se již po zranění od začátku utkání objevil střední záložník Vacek. Domácí ovšem proti papírovému favoritovi začali bez respektu, hráli aktivně a v 10. minutě šli do vedení, když po centru z pravé strany otevřel skóre Fleischmann – 1:0. Pak převzali iniciativu hosté a dostali se do několika slibných šancí. V 15. minutě došlo ke zranění záložníka Kantora a na jeho místo přišel Weinhard, což se ukázalo jako důležitý moment. Slavojáci měli už do pauzy několik velkých gólovek, ale bez efektu. Po Peťuleho ideální nahrávce postupoval z pravé strany Boháč, ale domácí obránci stačili zblokovat jeho ránu na roh. Při další Boháčově šanci, kterou vyrážel domácí brankář Rangl, se k odraženému míči dostal Čábela, ale jeho střelu vykopl domácí obránce z brankové čáry, a tak šli slavojáci do šatny s jednogólovým mankem.

Bleskový obrat

Do druhého poločasu udělal hostující kouč Pintér změny v rozestavení. Weinhard se posunul do středu zálohy a tlak zelenobílých sílil. A v 66. minutě se hosté zaslouženě dočkali. Po dlouhém pasu stopera Flöringa se dostal míč až k volnému Bencovi, který tvrdou křížnou střelou doslova zarazil míč do šibenice Ranglovy svatyně – 1:1. Českokrumlovský kapitán vypálil takovou silou, že míč zůstal viset v konstrukci čkyňské branky. A bleskový úder byl pak dokonán za další tři minuty. Autové vhazování prodloužil Benc na Peťuleho, ten byl při průniku do šestnáctky sražen – a pískala se penalta. K pokutovému kopu se postavil osvědčený exekutor Flöring a bez problému zacílil tentokrát do opačného horního koutu než chvíli před ním Benc – 1:2. Domácí v závěru zahrozili nebezpečnou hlavičkou Fleischmanna, která ale šla těsně mimo. Skóre se tak už nezměnilo a Slavoj si zaslouženě odvezl všechny tři body.

Fakta

Branky: 10. Fleischmann – 66. Benc, 69. Flöring z penalty, rohy 2:10, fauly 6:7, ŽK 3:3 (u hostů Benc, Boháč, Weinhard), rozhodčí Jaroš, 120 diváků.

Sestava Slavoje: Plachý – Litvan, Flöring, Klivanda, Benčič – Boháč, Benc, Vacek (60. Špát), Kantor (15. Weinhard) – Čábela (85. P. Svoboda), Peťule.



V příštím kole čeká Českokrumlovské domácí souboj s nevyzpytatelným týmem v tabulce dvanácté Čížové (sobota, začátek 16.30).