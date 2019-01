Český Krumlov - V posledním kole mistrovského ročníku 07/08 nejvyšší oblastní fotbalové soutěže – krajského přeboru – se hráči krumlovského Slavoje loučili domácím zápasem s Táborem.

O tom, že se krumlovský fotbal nemusí budoucnosti obávat, přesvědčovali nadějní mladíci celou sezonu. Jeden z nich, osmnáctiletý Martin Špát (vpravo), přispěl i k remíze v bitvě s Táborem, když po faulu na něj proměnil v 82. minutě Flöring penaltu. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Fotbalový krajský přebor – 30. kolo: FK Slavoj Český Krumlov – FK Tábor 2:2 (0:1)

V očekávaném souboji třetího s pátým se body dělily, když domácí zachraňovali remízu až v poslední desetiminutovce.

Dohnané manko

V první půli byli nebezpečnější hosté a domácí akcie několikrát podržel brankář Šiller. Na druhé straně pak obrovskou šanci neproměnil Zvěřina.

Bezbrankové skóre tak drželo až do 41. minuty, kdy domácí inkasovali do šatny. Po rohu se odražený míč a následný přetažený centr dostal až na zadní tyč k volnému Fojtovi, který hlavou poslal hosty do vedení – 0:1. Ani ve druhém poločase se obrázek příliš neměnil. Hosté nadále hrozili z brejků a po jednom z nich v 69. minutě Kosík upravil na 0:2. Domácí ale zbraně nesložili a závěr patřil jim. V 82. minutě si centr Boháče ve vápně zpracovával Špát, byl faulován – a pískala se penalta. K provedení pokutového kopu se postavil Flöring, jistě proměnil a snížil na 1:2. A závěrečný tlak Slavoje nakonec přinesl i vyrovnání. Pět minut před koncem se prosadil po Weinhardově přihrávce střídající Čábela a lobem vyrovnal na konečných 2:2. Českokrumlovský Slavoj tak zakončil letošní sezonu „na bedně“, když v konečném účtování obsadil třetí místo.

Duel pod lupou

Fakta – branky: 82. Flöring z penalty, 85. Čábela – 41. Fojt, 69. Kosík, jako hlavní řídil rozhodčí Pečenka, sledovalo 70 diváků.

Sestava Slavoje: Šiller – M. Svoboda (65. Zatloukal), Flöring, Benc, Petřík (46. Benčič) – Špát, Klivanda, Weinhard, O. Svoboda (75. Čábela) – Boháč, Zvěřina.

Jan Petřík