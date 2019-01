Písek, Kaplice - Kapličtí fotbalisté po nejhorším výkonu v celé zimní přípravě vysoko prohráli s divizním celkem Horažďovic.

K bleskovému obratu nepříznivého výsledku zavelel už v první minutě druhého poločasu Lukáš Pulec (na snímku vpravo v souboji s hlubokým Jonášem). | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Na sobotu plánovaný přípravný zápas fotbalistů kaplického Spartaku s divizním soupeřem se kvůli špatným povětrnostním podmínkám uskutečnil až v pondělí na písecké umělce. Původně se mělo hrát na přírodní trávě ve Velkých Hydčicích, ale nakonec museli soupeři vzít zavděk trávou umělou.

Jedenáct gólů

Kaplice – Horažďovice 3:8 (2:3)

Skóre se poprvé měnilo už po dvou minutách. Centr odvrátil P. Pulec jen k nohám Beránka, který zpoza vápna zamířil přesně k tyči – 0:1. Z vedení se však favorit radoval jen chvíli. V 6. minutě chybovala i hostující obrana a Lesňák samostatný nájezd zakončil střelou po zemi o levou tyč – 1:1. Pak ještě jednou zahrozili Kapličtí, když Záveský nabil Koutskému, jehož střela ale skončila těsně mimo. Poté převzali iniciativu Horažďovičtí, kteří se prezentovali útočnou hru a napadáním dělali kaplickým zadákům velké problémy. Spartakovci si navíc v obraně počínali poněkud ledabyle. V jasné pozici zakončoval Baloušek, jehož střelu po zemi stačil Kopřiva vyškrábnout. V 18. minutě šli hosté do dalšího rychlého brejku, proti Ulčovi znovu zasáhl Kopřiva a gólová dorážka Picky neplatila pro ofsajd. Krátce na to měl další vyloženou šanci Beránek, ale Kopřiva znovu spartakovce zachránil. Obránci nechávali svého brankáře často napospas útočícím hráčům, což se Kaplickým vymstilo v závěru půle. Podruhé se hosté dostali do vedení v 38. minutě, kdy jim pomohla i nešťastná náhoda kaplického Krůčka. Ten si u postranní čáry podvrtnul kotník, zůstal ležet na zemi, míče se zmocnil Beránek, pronikl do vápna a křížnou střelou vrátil hostům vedení – 1:2. Okamžitě po rozehrání měli Kapličtí blízko k vyrovnání. Po rychlé kombinaci pronikl do šestnáctky Lesňák, přehodil vybíhajícího brankáře Maka, bohužel pro Spartak jeho střelu zastavilo břevno. A tak se znovu prosadili Západočeši. Po další nedůslednosti při bránění Pondělík vysunul aktivního Beránka, který tváří v tvář Kopřivovi nezaváhal – 1:3. Poslední slovo prvního dějství měli ale nakonec spartakovci, po křídle rychle zakombinovali, Koutský se dostal do vápna, přihrál po zemi před branku, L. Pulec pustil míč za sebe a Záveský měl už snadnou úlohu – 2:3.

Jestliže v prvním poločase Kapličtí bránili špatně, tak po změně stran byla jejich defenzíva přímo katastrofální. Po pěti minutách Baloušek přehodil Kopřivu – a bylo to 2:4. O chvíli později tentýž hráč vstřelil pátou branku hostů a čistý hattrick pak dovršil v 57. minutě, kdy se prosadil hlavou – 2:6. Po hodině hry pokoušel střelecké štěstí na druhé straně Koutský, mířil však těsně nad. Pak přišla další z mnoha kaplických chybných rozehrávek a znovu Baloušek zvyšoval už na 2:7. To poprvé kapituloval střídající brankář Rybák. I Kapličtí se poté ve druhém dějství dočkali vstřelené branky. Urazil posunul míč na L. Pulce, ten přihrál ještě lépe postavenému Martinu Pulcovi, který obešel brankáře a snížil na 3:7. Vzápětí se ukázal kaplický brankář Rybák, když vyrazil dělovku Beránka. V 76. minutě si však Kapličtí vypili kalich hořkosti až do dna, když další chybu v rozehrávce potrestal střídající Pavlík – 3:8.

Zápas skončil vysokým vítězstvím divizních Horažďovic a závěrem lze konstatovat jen to, že Kapličtí sehráli herně i výsledkově nejhorší utkání zimní přípravy. S tím jasně koresponduje i hodnocení trenéra Jana Koutského: „Hlavní příčinou debaklu byl velmi nezodpovědný přístup. Utkali jsme se už i se silnějšími soupeři a sehráli daleko lepší zápasy. Ještě si prohru s hráči rozebereme. K některým mám velké výhrady a rozhodně to nemohu, ani nechci, nechat bez odezvy,“ měl jasno kouč.

Sestava Spartaku: Kopřiva – Krůček, Kokeš, P. Pulec, Matoušek – M. Pulec, Románek, Koutský, Záveský – Lesňák, L. Pulec, střídali: Urazil, P. Beránek, Rybák.

Generálka doma

Poslední přípravný duel sehrají Kapličtí v sobotu s největší pravděpodobností doma s účastníkem I. A třídy z Hrdějovic (od 14.00). Místo i čas mohou být v případě nepříznivých podmínek změněny.

Libor Granec, Karel Vosika